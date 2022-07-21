Жители Мустамяэ в отчаянии из-за асфальтирования дорожек в природоохранной зоне

Нет асфальту в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ!

В марте 2022 года Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства вырубил 787 здоровых деревьев в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ (в который входит и лес Сютисте) для строительства так называемых троп здоровья.

Из них 137 деревьев были на территории, которая должна находиться под двойной защитой, так как относятся как к ландшафтному заповеднику Нымме-Мустамяэ, так и к территории Natura 2000.

Например, на одном из срубленных деревьев было гнездо находящегося под охраной ястреба-тетеревятника (Accipitergentilis).

С помощью волонтеров удаленные деревья были зафиксированы в картографическом приложении. Посмотреть карту можно здесь.

Нанесенный ущерб виден и на фото в Facebooki-сообществе Sütiste Metsa Kaitseks.

Без привлечения местных жителей на втором этапе работ хотят построить в заповедном лесопарке асфальтированную дорогу шириной 4,5 метра, что нарушит баланс уникального природного сообщества и может уничтожить многие виды животных и растений.

При строительстве троп здоровья Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства сотрудничает с фондом Eesti Terviserajad и управами районов Мустамяэ и Нымме.

Мы требуем сохранения дорожек заповедника Нымме-Мустамяэ в их существующем природном виде, и мы категорически против их асфальтирования, покрытия гранитным щебнем или любых других изменений! Требуем полной отмены II этапа строительства троп здоровья в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ! Требуем инвентаризации ущерба окружающей среде и выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в причинении ущерба!

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