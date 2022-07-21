Месяц назад в центре культуры Кая собралась комиссия, чтобы обсудить то, что уже было сделано в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ, а также дальнейшие шаги по его благоустройству. Это, однако, разозлило эко-активистов, поскольку они не были включены в процесс принятия решений.
Жители Мустамяэ в отчаянии из-за асфальтирования дорожек в природоохранной зоне
Насколько известно, в любимом местными жителями лесопарке должны быть проложены асфальтированные дорожки. К ужасу любителей природы для этого были вырублены сотни деревьев. Эко-активисты не были удовлетворены тем, что в комиссию, собравшуюся за закрытыми дверями, не вошло достаточное количество специалистов в области природы, а вместо них были те лица, которых активист Гиллеке Копамеэс называет «подозреваемыми в совершении грубых экологических ошибок».
Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс не пожелал тогда назвать членов комиссии, но сообщил, что в нее вошли три представителя общественной организации Nõmme Tee Selts, академик, защитник интересов инвалидов-колясочников, представитель SA Eesti Terviserajad, два представителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, представитель Эстонского общества защиты животных, ландшафтный архитектор TalTech и представитель общественной организации Sütiste Metsa Selts. Из показанного Postimees электронного письма от Таллиннской городской управы можно было понять, что приглашение было отправлено семи получателям, а также и то, в комиссию входил руководитель проекта дорожно-строительной фирмы.
По словам Копамеэс, в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ обитают и питаются более 120 различных видов птиц, инвентаризация пресмыкающихся и летучих мышей на природоохранной территории еще не закончена, а биологи к обсуждению привлечены не были.
Старейшина района Лаатс пообещал, что после того, как комиссия примет решение, протокол заседания будет обнародован.
Общественная организация Sütiste Metsa Selts начала сбор подписей под инициативой на сайте rahvaalgatus.ee, чтобы сохранить дорожки в природоохранной зоне в прежнем виде и добиться полной отмены второго этапа строительства троп здоровья. На сегодняшний день под инициативой подписались 2840 человека, для передачи документа городской управе необходимо еще 1549 подписи.
Текст инициативы на русском языке:
Нет асфальту в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ!
В марте 2022 года Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства вырубил 787 здоровых деревьев в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ (в который входит и лес Сютисте) для строительства так называемых троп здоровья.
Из них 137 деревьев были на территории, которая должна находиться под двойной защитой, так как относятся как к ландшафтному заповеднику Нымме-Мустамяэ, так и к территории Natura 2000.
Например, на одном из срубленных деревьев было гнездо находящегося под охраной ястреба-тетеревятника (Accipitergentilis).
С помощью волонтеров удаленные деревья были зафиксированы в картографическом приложении. Посмотреть карту можно здесь.
Нанесенный ущерб виден и на фото в Facebooki-сообществе Sütiste Metsa Kaitseks.
Без привлечения местных жителей на втором этапе работ хотят построить в заповедном лесопарке асфальтированную дорогу шириной 4,5 метра, что нарушит баланс уникального природного сообщества и может уничтожить многие виды животных и растений.
При строительстве троп здоровья Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства сотрудничает с фондом Eesti Terviserajad и управами районов Мустамяэ и Нымме.
- Мы требуем сохранения дорожек заповедника Нымме-Мустамяэ в их существующем природном виде, и мы категорически против их асфальтирования, покрытия гранитным щебнем или любых других изменений!
- Требуем полной отмены II этапа строительства троп здоровья в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ!
- Требуем инвентаризации ущерба окружающей среде и выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в причинении ущерба!
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