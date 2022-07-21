Михаэль Шумахер представлен к специальной государственной награде

Данная премия является высшей наградой региона, к которой может быть представлен гражданский человек. Присуждается она, как правило, тем, кто внёс вклад в деятельность региона. Шумахер награждён за выдающиеся спортивные достижения и работу на благо общества. На самой церемонии присутствовали жена Михаэля Коринна и его дочь Джина-Мария. Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт выступил с торжественной речью.

В предыдущие два года награда не вручалась в связи с пандемией коронавируса.