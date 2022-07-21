Изъять оружие у граждан России не так просто, как кажется

Пока что в Эстонии из соображениий безопасности аннулированы разрешения на ношение оружия только у двух граждан России, а также еще у одного эстонца и одного лица без гражданства.

Новая коалиция хочет изменить закон из соображений безопасности, чтобы государство аннулировало разрешения на оружие граждан России и Беларуси и лишило их возможности обращаться за разрешением в будущем. Однако у Департамента полиции и погранохраны (PPA) могут возникнуть сложности с выполнением этого требования, так как идея, внесенная в коалиционный договор по инициативе «Отечества», потребует много времени, ресурсов, а также сопряжена с определенными рисками.