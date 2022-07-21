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Изъять оружие у граждан России не так просто, как кажется

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
Изъять оружие у граждан России не так просто, как кажется
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Пока что в Эстонии из соображениий безопасности аннулированы разрешения на ношение оружия только у двух граждан России, а также еще у одного эстонца и одного лица без гражданства.
Пока что в Эстонии из соображениий безопасности аннулированы разрешения на ношение оружия только у двух граждан России, а также еще у одного эстонца и одного лица без гражданства. Фото: Kollaaž/Madis Veltman

Новая коалиция хочет изменить закон из соображений безопасности, чтобы государство аннулировало разрешения на оружие граждан России и Беларуси и лишило их возможности обращаться за разрешением в будущем. Однако у Департамента полиции и погранохраны (PPA) могут возникнуть сложности с выполнением этого требования, так как идея, внесенная в коалиционный договор по инициативе «Отечества», потребует много времени, ресурсов, а также сопряжена с определенными рисками.

Соглашение нового правительства поставит под угрозу разрешения на ношение оружия, полученные 621 гражданином России и восемью гражданами Беларуси в Эстонии. Поскольку, по данным полиции, обладатель разрешения на ношение оружия имеет в среднем две-три единицы оружия, согласно статистике, должно быть конфисковано более тысячи единиц огнестрельного оружия, представляющего опасность в глазах правительства.

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