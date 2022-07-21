«Левадия» продала Богдана Ващука в польскую высшую лигу

Спортивный директор «Левадии» Тармо Кинк прокомментировал трансфер так: «Мы начали поиски нового клуба для Богдана в августе прошлого года. Из-за войны не получилось с «Ворсклой» из Полтавы и по этому он вернулся. После этого мы пытались сами и через агентов найти новую команду и в конечном итоге клуб из Польши вышел на нас. Богдан решил воспользоваться этой возможностью и я очень надеюсь, что он там себя проявит. Богдан вернулся в Эстонию не очень известным игроком. Теперь он в составе национальной сборной, а это уже о чём-то говорит. Он дал очень много «Левадии» и я надеюсь, что и «Левадия» дала ему не меньше. В прошлом сезоне он стал нашим ключевым игроком, пробился в состав сборной и проявил себя там. Продажа игроков важна для всех клубов, особенно для эстонских. Каждая такая сделка это небольшая реклама как клубу, так всему эстонскому футболу».