Департамент государственной инфосистемы Эстонии в среду (RIA) опубликовал новую версию программного обеспечения для ИД-карты.
Департамент госинфосистемы обратился с важным сообщением к обладателям ИД-карт
Наиболее серьезное изменение заключается в прекращении поддержки 32-битных операционных систем Windows, передала пресс-служба департамента.
Новая версия программного обеспечения для ИД-карты не поддерживает Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 и 32-битные операционные системы Windows. Поддержка прекращается в основном по одной причине: для упомянутых операционных систем больше не разрабатываются крайне важные компоненты программного обеспечения, и это влияет на работу ИД-программ в этих системах.
В пользу этого решения говорит и статистика пользователей. Программное обеспечение для ИД-карты с перечисленными операционными системами использует менее одного процента людей. Исчезновение поддержки означает, что RIA больше не будет тестировать, нормально ли работает программное обеспечение для ИД-карты в упомянутых операционных системах и не будет разрабатывать новые версии для этих систем. Кроме того, в случае проблем с этими системами служба поддержки не сможет оказать помощь.
Тем, кто еще пользуется указанными системами, для использования программного обеспечения для ИД-карты рекомендуется обновить операционную систему компьютера и перейти на 64-битную версию. Список операционных систем, поддерживающих программное обеспечение для ИД-карты, находится на сайте id.ee (сайт имеет также и русскоязычную версию).
Если же обновление операционной системы сразу невозможно, то для цифрового подписания можно использовать приложение RIA DigiDoc, созданное для смарт-устройств. С приложением RIA DigiDoc можно быстро, легко и удобно подписывать документы, проверять действие цифровых подписей, шифровать и расшифровывать документы, а также открывать, сохранять и делиться подписанным файлами с помощью смарт-устройств. Дополнительно о RIA DigiDoc можно также прочитать на сайте id.ee.
Основные обновления и изменения в программном обеспечении для ИД-карты (версия 2022.6): добавлена поддержка программного обеспечения для ИД-карты в операционной системе Ubuntu 22.04; прекращается поддержка Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2; прекращается поддержка 32-битной операционной системы Windows; удаляется возможность перенаправлять электронную почту eesti.ee из клиента DigiDoc4 и просматривать направления, поскольку это можно делать более удобно на портале eesti.ee; дополнения и исправления для средств чтения с экрана; обновления компонентов и исправления ошибок.