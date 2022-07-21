Департамент госинфосистемы обратился с важным сообщением к обладателям ИД-карт

Наиболее серьезное изменение заключается в прекращении поддержки 32-битных операционных систем Windows, передала пресс-служба департамента.

Новая версия программного обеспечения для ИД-карты не поддерживает Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 и 32-битные операционные системы Windows. Поддержка прекращается в основном по одной причине: для упомянутых операционных систем больше не разрабатываются крайне важные компоненты программного обеспечения, и это влияет на работу ИД-программ в этих системах.

В пользу этого решения говорит и статистика пользователей. Программное обеспечение для ИД-карты с перечисленными операционными системами использует менее одного процента людей. Исчезновение поддержки означает, что RIA больше не будет тестировать, нормально ли работает программное обеспечение для ИД-карты в упомянутых операционных системах и не будет разрабатывать новые версии для этих систем. Кроме того, в случае проблем с этими системами служба поддержки не сможет оказать помощь.

Тем, кто еще пользуется указанными системами, для использования программного обеспечения для ИД-карты рекомендуется обновить операционную систему компьютера и перейти на 64-битную версию. Список операционных систем, поддерживающих программное обеспечение для ИД-карты, находится на сайте id.ee (сайт имеет также и русскоязычную версию).

Если же обновление операционной системы сразу невозможно, то для цифрового подписания можно использовать приложение RIA DigiDoc, созданное для смарт-устройств. С приложением RIA DigiDoc можно быстро, легко и удобно подписывать документы, проверять действие цифровых подписей, шифровать и расшифровывать документы, а также открывать, сохранять и делиться подписанным файлами с помощью смарт-устройств. Дополнительно о RIA DigiDoc можно также прочитать на сайте id.ee.