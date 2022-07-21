Игрок NBA Яннис Адетокунбо подтвердил, что примет участие в составе греческой сборной в начинающемся в сентябре финальном турнире чемпионата Европы. На этом турнире Эстония входит с Грецией в одну подгруппу.
Один из лучших баскетболистов мира будет играть в финале ЧЕ против Эстонии
Дважды избиравшийся NBA в качестве одного из самых ценных игроков 27-летний спонртсмен греко-нигерийского происхождения официально присоединится к сборной в середине августа, но в социальных медия также дал понять, что будет играть в финальном турнире. В NBA он входит в состав Milwaukee Bucks.
Греция дважды становилась чемпионом Европы (1987 и 2005 гг.), на чемпионате мира в 2006 году выиграла бронзу. С Адетокунбо шансы страны возрастают и на финальном турнире.
Главный тренер греческой сборной – Димитрис Итудис, который начал работать со сборной с этого года. Эстонским любителям баскетбола он знаком по московскому ЦСКА – с 2014 года был главным тренером команды. На клубном уровне он в прошлом месяце присоединился к «Фенербахче», с которыми заключил договор сроком на три года.