Один из лучших баскетболистов мира будет играть в финале ЧЕ против Эстонии

Дважды избиравшийся NBA в качестве одного из самых ценных игроков 27-летний спонртсмен греко-нигерийского происхождения официально присоединится к сборной в середине августа, но в социальных медия также дал понять, что будет играть в финальном турнире. В NBA он входит в состав Milwaukee Bucks.

Греция дважды становилась чемпионом Европы (1987 и 2005 гг.), на чемпионате мира в 2006 году выиграла бронзу. С Адетокунбо шансы страны возрастают и на финальном турнире.