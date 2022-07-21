Советником министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана («Отечество») стал его однопартиец, бывший журналист и действующий политик Калле Муули, сообщает Rus.ERR.
Советником министра Ярвана стал бывший журналист Калле Муули
Советником министра Ярвана стал бывший журналист Калле Муули
Ярвана также будет консультировать Рейн Веэтыусме, докторант Таллиннского университета, который присоединился к «Отечеству» в марте этого года.
Советники министра экономики и коммуникаций Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия) еще не определены, сказала пресс-секретарь министерства Лаура Лаастер.
Муули состоит в «Отечестве» с 2015 года. Некоторое время он был депутатом Рийгикогу.
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