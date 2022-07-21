Советником министра Ярвана стал бывший журналист Калле Муули

Ярвана также будет консультировать Рейн Веэтыусме, докторант Таллиннского университета, который присоединился к «Отечеству» в марте этого года.

Советники министра экономики и коммуникаций Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия) еще не определены, сказала пресс-секретарь министерства Лаура Лаастер.