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Советником министра Ярвана стал бывший журналист Калле Муули

rus.postimees.ee
Советником министра Ярвана стал бывший журналист Калле Муули
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Калле Муули.
Калле Муули. Фото: Remo Tõnismäe

Советником министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана («Отечество») стал его однопартиец, бывший журналист и действующий политик Калле Муули, сообщает Rus.ERR.

Ярвана также будет консультировать Рейн Веэтыусме, докторант Таллиннского университета, который присоединился к «Отечеству» в марте этого года.

Советники министра экономики и коммуникаций Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия) еще не определены, сказала пресс-секретарь министерства Лаура Лаастер.

Муули состоит в «Отечестве» с 2015 года. Некоторое время он был депутатом Рийгикогу.

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