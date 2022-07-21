«Газпром» возобновил поставки газа по «Северному потоку»

Несмотря на опасения Запада, «Газпром» после окончания ремонтно-профилактических работ на газопроводе «Северный поток» в четверг, 21 июля, возобновил поставки газа в Германию. В первый день для прокачки забронированы 30 процентов мощности газопровода, сообщил глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер.

Как заявил представитель Nord Stream AG, пока ежедневно по газопроводу будут поставляться 67 миллионов кубических метров газа. Это соответствует объему поставок до начала ремонтных работ, однако составляет лишь 40 процентов от максимальной загрузки трубопровода. 60-процентное снижение поставок, произошедшее в июне, российская сторона объяснила невозвращением находившейся на ремонте в Канаде турбины Siemens для компрессорной станции «Портовая».

«Газпром» остановит еще одну турбину

Канадские власти первоначально отказались возвращать турбину из-за санкций в отношении России. Однако после переговоров с немецкой стороной, несмотря на протесты Киева, 17 июля отправили турбину в Германию. Для ее доставки и наладки потребуется еще 9-12 дней. Возобновятся ли после этого поставки газа по «Северному потоку» в полном объеме – неизвестно.