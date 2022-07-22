В третью неделю июля украинские издания анализируют наметившийся перелом в войне по причине качественной разницы вооружений, как украинцам получить международную помощь и не впасть в психологическую депрессию.
Обзор украинских СМИ: агрессия продолжается, но технологически уже проигрывает
Из танка по комбайнам. Символизм войны
Среди хроники военных действий, продолжающихся уже пять месяцев, выделяется один эпизод, о котором сообщил «Украинской правде» глава администрации Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул. Местные комбайнеры работали в поле, собирая урожай, но внезапно их машины попали под прямой обстрел российского танка. По счастливой случайности обошлось без жертв.
Но в целом этот факт выглядит весьма символически: нападение танка на комбайны – это аналогия всей российской агрессии против Украины.
Цель войны – не «защита Донбасса», а дальнейшая аннексия
Если в первые недели войны российская пропаганда особенно настаивала на том, что цель «спецоперации» – «защита Донбасса», то впоследствии ее аппетиты все более росли. Когда оккупантам удалось захватить Херсон и несколько районов Запорожской области, их назначенные военные администрации объявили о подготовке референдумов о присоединении этих территорий к России. Таким образом, Кремль сам признался в том, что целью этой войны является не чья-то «защита», но напротив – расширение аннексии.
Об «изменении географических задач» на днях заявил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако эти заявления получили резкий ответ со стороны Госдепартамента США, как передает «Укринформ». Его представитель Нед Прайс отметил: «Это не что иное, как война с целью захвата территорий. Аннексия будет считаться грубым нарушением Устава ООН, и мы не позволим, чтобы это осталось без наказания».
Появятся ли у России иранские дроны?
Угрозы Лаврова о расширении географических рамок «спецоперации» связаны с тем, что украинская армия в последние недели стала получать новое западное вооружение, вроде реактивных систем залпового огня HIMARS, которые оказались весьма эффективными для уничтожения военных складов агрессора. Но технологически России ответить нечем – создавать современное оружие ее ВПК не способен из-за международных санкций.
Агентство УНИАН анализирует недавний визит Путина в Иран, где он пытался договориться о закупке для российской армии иранских дронов. Однако пойдет ли на эту сделку иранское руководство – остается сомнительным. Эта страна сама уже давно находится под международными санкциями и хотела бы их ослабления, чтобы поставлять свои нефтепродукты в Европу. А вовлечение в военные контракты со страной-агрессором может привести не к снятию, но напротив – к ужесточению санкций.
Ослабит ли Европа санкции?
Издание РБК-Украина ставит важный вопрос о том, каковы пределы устойчивости Европы, чтобы она могла продолжать свою санкционную политику? В последние недели появляются противоречивые новости: с одной стороны, ЕС принимает новый санкционный пакет, с другой – в европейские медиа все чаще вбрасывается идея о том, что нефтегазовые санкции против России необходимо ослабить, потому что это грозит европейцам «холодной зимой». На этих страхах успешно играет и Кремль, провоцируя резкий рост европейских цен на энергоносители. Авторы полагают, что Евросоюзу не следует поддаваться этому московскому шантажу, но вместо этого скорее решать вопрос о диверсификации энергетического рынка, чтобы «Газпром» лишился на нем определяющей роли, влияющей на политику различных европейских стран.
єДопомога – не только всем, но и каждому
О различных формах международной помощи Украине, пострадавшей от российской агрессии, сообщается давно, но эта помощь оказывается не только на государственном уровне, а имеет прямое измерение на уровне конкретного гражданина. Об этом напоминает заместитель министра социальной политики Украины Константин Кошеленко в интервью изданию «Апостроф». Он рассказал о создании электронной платформы «єДопомога», которая налаживает оперативные связи между людьми, нуждающимися в экстренной помощи, волонтерами и благотворительными организациями. Сейчас на платформе зарегистрировано уже около тысячи волонтеров из 26 стран, подключились крупные торговые и аптечные сети, которые оказывают адресную поддержку продуктами и медикаментами. Так в Украину все же приходит массовая дигитализация – хотя и по печальной причине войны.
Не воевать против себя
В издании «Новое время» кандидат психологических наук Елена Любченко продолжает вести свой общественный тренинг по поддержанию душевной устойчивости сограждан в трудных военных условиях. Например, она пишет: «Если вы очень сильно страдаете, доводите себя до психологического истощения, бессонницы и бессилия – это не помогает ни пострадавшим, ни воинам, ни победе». Это фактически война против самих себя – и противник может только радоваться таким результатам. Вместо этого психолог рекомендует становиться более зрелыми – не впадать в панику и отчаяние, искать утешение в конкретной помощи конкретным людям, находить в этом источники энергии, и именно это докажет, что граждане страны одолевают агрессию и уже сегодня являются моральными победителями.