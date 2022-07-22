Обзор украинских СМИ: агрессия продолжается, но технологически уже проигрывает

єДопомога – не только всем, но и каждому

О различных формах международной помощи Украине, пострадавшей от российской агрессии, сообщается давно, но эта помощь оказывается не только на государственном уровне, а имеет прямое измерение на уровне конкретного гражданина. Об этом напоминает заместитель министра социальной политики Украины Константин Кошеленко в интервью изданию «Апостроф». Он рассказал о создании электронной платформы «єДопомога», которая налаживает оперативные связи между людьми, нуждающимися в экстренной помощи, волонтерами и благотворительными организациями. Сейчас на платформе зарегистрировано уже около тысячи волонтеров из 26 стран, подключились крупные торговые и аптечные сети, которые оказывают адресную поддержку продуктами и медикаментами. Так в Украину все же приходит массовая дигитализация – хотя и по печальной причине войны.

Не воевать против себя