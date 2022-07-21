Директор ЦРУ: Владмир Путин более чем здоров

В зарубежных СМИ прозвучали слухи о состоянии здоровья Путина, однако Бернс на Форуме по безопасности в Аспене в шутку указал, что президент Владимир Путин «более чем здоров».

«Ходит много слухов о состоянии здоровья президента Путина, но насколько мы можем судить, он более чем здоров», – ответил Бернс на вопрос журналистов о здоровье Путина.

Бернс отметил, что Путин уверен, что его судьба как лидера России – восстановить статус российской державы. Он верит: чтобы это сделать, необходимо заново воздать сферу влияния в государствах-соседях России, однако это невозможно, если он не контролирует Украину.

По мнению Бернса, планы Путина основываются на глубоко ошибочных допущениях и иллюзиях, особенно по отношению к Украине и к тому, насколько сильно она будет сопротивляться.

Бернс указал, что концентрация российских сил на востоке Украины после того, как не удалось по трем направлениям завоевать всю страну, свидетельствует, что оккупационные войска сделали выводы из своих прошлых ошибок.