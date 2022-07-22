Не придирки Брюсселя, а собственная алчность: почему у Эстонии проблемы с обязательствами по CO2

Причина бед – в чрезмерной вырубке

Лесозаготовительные комбайны в работе. Фото: Elmo Riig/Sakala

Кстати, экологи и работники лесного хозяйства уже высказывали сомнения по поводу лесной статистики Эстонии для отчетности по LULUCF (цифры не выглядят достоверными – прим. ред.), в ответ на что Министерство окружающей среды заказало проверку статистической инвентаризации лесов.

Что именно происходит, если лес вырубается, исходя из показателей его годичного прироста, которые на бумаге превосходят возможности природы, а лесные ресурсы сокращаются (в сумме за последние пять лет на 26 млн квадратных метров)? Логичным следствием является неминуемое превращение сектора LULUCF из поглотителя углерода в источник его выбросов.

Представляя отчет об инвентаризации парниковых газов за 2020 год в марте этого года, Министерство окружающей среды было вынуждено признать, что выбросы углерода в секторе LULUCF, который ранее его секвестировал, составили 1,3 млн тонн CO в год.

«Ощущение несправедливости может возникнуть из-за того, что в некоторых других странах запасы углерода в секторе землепользования скорее увеличиваются, а у нас наоборот, – Хельм раскрывает причины скверного положения Эстонии – На месте недавно вырубленных лесов нескоро вырастут новые, способные поглощать сравнимое количество углерода. Старого леса все меньше и меньше, так что структурно ситуация плохая».