«Такие молодцы они, конечно!» Журова отреагировала на предложение финнов предоставить Федотову политическое убежище

«Разве об этом убежище кто-то просил? Такие молодцы они, конечно! Политическое убежище дают, когда, по мнению пострадавшего человека, государство по отношению к нему как-то неправо. Причин для подобных предложений нет», — сказала Журова.

Ранее хоккеиста доставили в учебную часть ВМФ для прохождения срочной службы. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве пришли к выводу, что спортсмен уклонялся от службы от армии.