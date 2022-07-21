Видео ⟩ «Сейчас меня убьют!»: отдыхающих испугал вертолет, низко пролетевший над пляжем Пирита

«Эти вертолеты размещены на авиабазе Эмари в рамках двухстороннего соглашения между Эстонией и Великобританией об усилении присутствия союзников в нашей стране. В общей сложности британцы перебросили в Эстонию около тысячи солдат (тактическая группа 2-го батальона полка Стрелков) с техникой, включая вертолеты. CH-47 предназначены для перевозки грузов и войск», - пояснил пресс-секретарь.

Представитель Министерства обороны Великобритании добавил, что Вооруженным силам Британии приходится действовать на низких высотах. «Умение летать на низкой высоте – это навык, который следует поддерживать постоянными тренировками и практикой в условиях, максимально приближенных к реальным. Из-за характера выполняемой работы – быстрого перемещения в труднодоступные места людей и оборудования – такие полеты обычно совершаются на Chinook. При этом приоритетом для нас всегда является безопасность населения, наших экипажей и самолетов», - заверил он.