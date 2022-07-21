От Центрального союза профсоюзов к министру труда: по словам Петерсона, практики лоббирования он не нарушает

Первое правительство Каи Каллас своим решением от 18 марта 2021 года утвердило руководство «Правила хорошего тона в общении с лоббистами для должностных лиц».

Среди прочего в сводке правил сказано, что лоббистами могут быть, например, профсоюзы, поэтому к лоббистам следует отнести и главу Центрального союза профсоюзов Петерсона. Если чиновник занимался лоббистской деятельностью непосредственно перед вступлением в должность, то согласно правилам он должен воздерживаться от действий и решений в отношении ранее представляемого им лоббиста или его представителя в течение года. Следовательно, как министр, Петерсон должен отказаться от принятия решений, затрагивающих профсоюзы.

Сам Петерсон высказался на эту тему в социальных сетях. «Из раздела "интересных трактовок". К счастью, закон о профсоюзах старше правил лоббирования. Обязанностью профсоюзов, входящих в состав общественных организаций, является заключение соглашений и представление интересов работников» – пишет Петерсон.

Он добавил, что многие из его бывших коллег в Европе прошли тот же путь. «Давайте возьмем либо Еву Нордмарк, нынешнего министра труда Швеции, либо Карла-Петтера Торвальдссона, нынешнего классного министра экономики Швеции! Норвежских политиков не воспринимают всерьез, если они не имеют опыта на рынке труда со стороны работодателей или профсоюзов. В Бундестаге также полно бывших представителей профсоюзов и ассоциаций работодателей. Такова жизнь», – объяснил министр.