ГАЛЕРЕЯ ⟩ Правительство собралось на первое заседание

Государственная канцелярия дала обзор того, как организована работа министра в качестве члена правительства, какой порядок замещения премьер-министра и министров, как происходит общение с Рийгикогу и участие в принятии решений на уровне Европейского союза.

В соответствии с распоряжением премьер-министра, главу правительства в его отсутствие замещают министр иностранных дел Урмас Рейсалу, а в его отсутствие – министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Если отсутствуют оба министра, премьер-министра замещает министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Порядок замещения премьер-министра охватывает всех министров.

Участие в заседании правительства является обязанностью министра. Министр может отсутствовать только с согласия премьер-министра, за исключением тех случаев, когда он участвует в заседании Совета Европейского союза или Рийгикогу, о чем сообщается заранее.