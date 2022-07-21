Кая Каллас: потребление газа в Эстонии уже снижается

Министерство экономики и коммуникаций передало правительству на утверждение позиции Эстонии на запланированном на 26 июля внеочередном заседании министров энергетики стран ЕС, в соответствии с которыми в рамках Европейского союза будет установлена на добровольных началах 15-процентная экономия потребления газа. Кабинет в четверг утвердил эти позиции.

«В первой половине 2022 года мы потребили газа на 18 поцентов меньше, чем за тот же период 2021 года. Хотя исторически потребление газа в Эстонии составляло в среднем пять тераватт-часов в год, теперь мы прогнозируем потребление на уровне четырех тераватт-часов», – сказала Каллас.

По словам премьер-министра, своим постановлением ЕС ставит целью повысить готовность сообщества реагировать на внезапное прекращение поставок газа в Европу. «На первых портах добровольные цели сокращения потребления газа в этом году с 1 августа этого года до конца марта 2023 года снизить потребление газа на 15 процентов. Однако если ситуация в Европе ухудшится и обострится как минимум в трех странах сообщества, объявивших режим чрезвычайной ситуации, тогда ЕС сможет объявить режим ЧС на общеевропейском уровне – это значит, что цели сокращения потребления газа из добровольных станут обязательными», – объяснила Каллас.

Как пояснила пресс-служба министерства, если в ЕС будет объявлена чрезвычайная ситуация и в общеевропейской системе газоснабжения начнутся серьезные перебои с поставками, то государство, в соответствии с проектом решения, поддержит все обязательные к исполнению цели снижения потребления газа. Вместе с тем считает Эстония, эти цели должны учитывать и ранее предпринятые странами ЕС усилия, региональные меры и рыночные меры экономии.