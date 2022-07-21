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Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги

Deutsche Welle
Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги
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Премьер-министр Италии Драги объявил об отставке.
Премьер-министр Италии Драги объявил об отставке. Фото: FABIO FRUSTACI

Премьер-министр Италии Марио Драги, не получив желаемой широкой поддержки в парламенте со стороны партий правящей коалиции, вторично подал прошение об отставке.

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 21 июля, встретился с президентом Серджио Маттареллой и во второй раз сообщил ему о намерении уйти в отставку вместе с возглавляемым им правительством. Президент принял отставку премьера. «Правительство остается у власти для решения текущих вопросов», – говорится в сообщении канцелярии.

Сенат Италии накануне выразил доверие Драги, однако 74-летний политик не получил желаемой широкой поддержки. 182 парламентария из трех партий, входящих в правящую коалицию, – «Лиги», «Движения пяти звезд» и «Вперед, Италия» – бойкотировали голосование. Доверие главе правительства выразили 95 сенаторов, 38 выступили против.

«Движение пяти звезд» воздержалась от вотума доверия

В середине мая в Италии началась эскалация правительственного кризиса, обусловленного противоречиями между партиями правящей коалиции и кабмином. 14 июля партия «Движение пяти звезд» воздержалась от участия в голосовании о поддержке правительства, ранее она также отказалась голосовать за утверждение финансовой помощи гражданам Италии за инфляцию и растущие цены на энергию. Премьер в ответ заявил, что коалиция национального единства, которая поддерживала его правительство, больше не существует, а потому нет условий для продолжения его работы. В тот же день он подал в отставку, однако президент отклонил его прошение, предложим провести парламентское голосование о вотуме доверия.

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