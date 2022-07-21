Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 21 июля, встретился с президентом Серджио Маттареллой и во второй раз сообщил ему о намерении уйти в отставку вместе с возглавляемым им правительством. Президент принял отставку премьера. «Правительство остается у власти для решения текущих вопросов», – говорится в сообщении канцелярии.

«Движение пяти звезд» воздержалась от вотума доверия

В середине мая в Италии началась эскалация правительственного кризиса, обусловленного противоречиями между партиями правящей коалиции и кабмином. 14 июля партия «Движение пяти звезд» воздержалась от участия в голосовании о поддержке правительства, ранее она также отказалась голосовать за утверждение финансовой помощи гражданам Италии за инфляцию и растущие цены на энергию. Премьер в ответ заявил, что коалиция национального единства, которая поддерживала его правительство, больше не существует, а потому нет условий для продолжения его работы. В тот же день он подал в отставку, однако президент отклонил его прошение, предложим провести парламентское голосование о вотуме доверия.