Шведский белый минимализм или дизайнерские фантазии

На мебели Натальи и Янека есть их фирменный знак: Color Life. А в Пыхья-Таллинне есть салон, в котором экспонируются, соответственно названию, такие яркие и жизнерадостные предметы, что не знаешь – то ли рассматривать диванные подушки, то ли свое отражение в зеркале с сияющей золоченой рамой. То ли выдвигать ящики наиярчайшего шкафа, то ли пробовать, какое кресло удобнее – фиолетовое или изумрудное. Чуть дальше – помещение для мастер-классов и мастерские со всем необходимым. Каркасы кресел Янек делает вручную, пропитывая раму смесью из масла белого мака, сладкого апельсина, тунгового и льняного масел. Эти масла отталкивают влагу и грязь, позволяют древесине дышать, не содержат консервантов, обладают противомикробными свойствами и безопасны для здоровья. Сам каркас состоит из склеенных деревянных деталей, соединенных в жесткую конструкцию. Провожу рукой по стоящему в салоне каркасу: древесина гладкая, многослойная, виден ее рисунок и чувствуется, что столяр работал с огромной любовью. Каркас как бы оживает под рукой, нагревается и отдает тепло. Янек не пользуется металлическими гвоздями: каркас скрепляется только с помощью деревянных гвоздей.