Посмотрите на свое жилье глазами случайного гостя. На каком диване вы сидите в гостиной, какие стулья стоят вокруг вашего обеденного стола? В каком стиле оформлен интерьер, и есть ли у него вообще какой-то стиль, или это просто усредненная квартира, похожая сразу на все, что выставлено на портале продажи недвижимости? А может быть, в вашей панельной малогабаритке полным-полно мебели, стилизованной под барокко или, не дай бог, рококо? Не исключено, что это даже оригиналы, только вы об этом не знаете… Хотя говорят, что о вкусах не спорят, о них спорят ровно столько, сколько существует это выражение, пришедшее из средневековой схоластики.
Шведский белый минимализм или дизайнерские фантазии
Что, где, почем
Как сказал известный эстонский дизайнер Мати Сиркель, главное – гармония интерьера и его хозяина. Если вы чувствуете себя хорошо в сером скандинавском или, наоборот, в безумном интерьере, где проходило чаепитие Шляпника с Мартовским зайцем, то так тому и быть. А гости потерпят.
Мебели в Таллинне продается тьма-тьмущая: недорогие изделия малоизвестных восточноевропейских фирмочек, популярные во всем мире шкафы IKEA, добротная роскошь итальянских производителей… Да пройдитесь по нашей неофициальной улице дизайна, Пярнускому шоссе, от одного виадука до другого – чего только не увидите! Апогеем прогулки станет универмаг Aatrium в Ярве, где на нескольких этажах собрана самая разная мебель. Есть и огромные склады если не настоящего антиквариата, то умело стилизованных под старину предметов. Для меблировки специфических интерьеров, например, дачного домика, можно обратить внимание на магазины типа Sõbralt sõbrale, где совершенно случайно можно купить уникальные предметы деревенской шведской мебели из натурального дерева, а то и огромный расписной сундук, не говоря о стульях, вешалках и разных скандинавских мелочах. Словом, человеку, желающему обставить квартиру, есть где разгуляться, куда бы он ни отправился в соответствии со своим вкусом и размером кошелька.
Есть среди нас и люди, предпочитающие что-то особенное, уникальное, подчас вызывающее. Они готовы заплатить большие деньги, чтобы купить настоящую дизайнерскую мебель.
Семья творцов
Наталья и Янек Эльяс – тот счастливый пример творческой семьи, когда один супруг дополняет другого, когда оба делают одно дело, но не конкурируют друг с другом, как, допустим, случается в актерских семьях. Наталья – дизайнер интерьера, реставратор, художник. Янек – конструктор мебели, столяр. Они – как две руки одного творца.
На мебели Натальи и Янека есть их фирменный знак: Color Life. А в Пыхья-Таллинне есть салон, в котором экспонируются, соответственно названию, такие яркие и жизнерадостные предметы, что не знаешь – то ли рассматривать диванные подушки, то ли свое отражение в зеркале с сияющей золоченой рамой. То ли выдвигать ящики наиярчайшего шкафа, то ли пробовать, какое кресло удобнее – фиолетовое или изумрудное. Чуть дальше – помещение для мастер-классов и мастерские со всем необходимым. Каркасы кресел Янек делает вручную, пропитывая раму смесью из масла белого мака, сладкого апельсина, тунгового и льняного масел. Эти масла отталкивают влагу и грязь, позволяют древесине дышать, не содержат консервантов, обладают противомикробными свойствами и безопасны для здоровья. Сам каркас состоит из склеенных деревянных деталей, соединенных в жесткую конструкцию. Провожу рукой по стоящему в салоне каркасу: древесина гладкая, многослойная, виден ее рисунок и чувствуется, что столяр работал с огромной любовью. Каркас как бы оживает под рукой, нагревается и отдает тепло. Янек не пользуется металлическими гвоздями: каркас скрепляется только с помощью деревянных гвоздей.
Затем в игру вступает Наталья: набивка мягкой мебели натуральными материалами – конским волосом и сухими водорослями, а также обивка вручную расписанной тканью – ее работа. Деревянные части красят специальными меловыми красками.
Беседы с мебелью
Большая часть творческой деятельности Натальи – реставрация мебели. «Если использовать правильную терминологию, то это не реставрация, а реновация, – рассказывает Наталья. – Почему? Реставрируя, восстанавливают первоначальный облик вещи, причем используют для этого материалы того же времени. Я же занимаюсь совсем другим».
Дизайнер подводит меня к группе корпусной мебели: секретеры, буфеты, комоды. Часть из них превращена в яркую мебель, имеющую настолько необщее выражение лица, что начинаешь прикидывать, куда бы поставить этот шкафчик, с какими стенами, шторами и светильниками его можно экспонировать. Такой предмет мебели перетянет на себя все внимание, а белые шкафы из IKEA станут для него прекрасным нейтральным фоном.
Рядом – деревянные шкафчики, отделанные явно старинными металлическими накладками: женские фигурки, медальоны, на одном даже мраморная столешница. Вещи добротные и явно немолодые. Поворачиваю, с разрешения Натальи, ключ – откидывается крышка, и в нос ударяет тяжелая затхлая волна.
«Скоро никто не узнает этот шкаф, только я еще не придумала, как к нему подойти. Я вижу вещь и разговариваю с ней, советуюсь. Например, я хочу использовать какой-то цвет, а вещь отвечает: мне это не подходит. Иногда приходится перекрашивать. Вещь должна быть довольна, потому что только при этом условии она оживет в моих руках».
После ряда волшебных превращений шкаф становится совсем другим, исчезает запах старости, у него полностью меняется энергетика, считает Наталья. Старая мебель для переделки приходит к ней из разных источников. Дизайнер покупает ее на антикварных складах, а также в уже упомянутых выше магазинах типа Sõbralt sõbrale. Иногда звонят и предлагают: хочу выбросить, может, вам пригодится? Наталья просит прислать фотографию. И тогда решается судьба вещи: станет ли она столиком в стиле поп-арт или ей суждено превратиться в сюрреалистическую скамью для прихожей. Мебель бренда Color Life имеет своих преданных поклонников. Но кому-то она наверняка покажется слишком яркой, слишком безрассудной…
Красота в глазах мастера
«Нам с детства навязывают шаблоны. А кто сказал, что красиво именно то, что считает красивым большинство? Ведь, живя среди стереотипов, человек теряет собственное «я», а мы все очень разные, и красота, которая, как известно, в глазах смотрящего, тоже разная. Я люблю не только вещи, я люблю людей, и они все очень красивые. Согласитесь, что некрасивых людей не бывает. Какими красивыми, например, могут быть руки!».
Наталья уже семь лет проводит мастер-классы по работе с меловыми красками. «Думаете, это просто – пришел человек с тумбочкой, покрасил ее, и готово? Нет! Мы изучаем золочение, использование восков, декупаж, технику кракле – то есть получение на поверхности материала мельчайших, но очень эффектных трещин – кракелюров. По сути, кроме обучения приемам работы с красками, я занимаюсь с участниками курсов цветотерапией. Вы не представляете, какими счастливыми они от меня уходят, открыв в себе внутреннего ребенка!».
В какой интерьер впишутся работы Натальи и Янека? «В любой! – быстро отвечает дизайнер. – Например, сейчас в моде лофт, но не всем в нем уютно. Если поставить в фабричный интерьер столик или комод в стиле поп-арт, он сделает комнату человечнее. A piece of art, кусочек искусства – популярный прием», – объясняет Наталья.
«IKEA сейчас делает добротную мебель неплохого качества из более-менее хороших материалов. Вам хочется чего-то особенного, а бюджет скромный? Купили диван – перекрасьте ножки, киньте необычную подушку! Каждый человек – особенный, и диван у него должен быть особенный!».
Наталья говорит, что ни она, ни муж не считают себя ремесленниками. «У нас творческий подход, своя философия. Мы во всем видим красоту и искусство», – говорит дизайнер.
«Я – не мастер, я – Изотов»
В Тонди, на улице Котка, стоит старый деревянный дом, признанный памятником архитектуры. Построенный в 1913 году как летняя мыза баронов фон Тизенгаузенов, сейчас он находится для своего возраста в приличном состоянии, но все равно выглядит грустно. Облепленный более поздними постройками, дом приютил несколько небольших фирм.
Находится здесь и мастерская Сергея Изотова, механика известной компании по ремонту сумок и чемоданов Kohver ja Kott. Сам Kohver съехал отсюда в более приличное место, вот Сергей и разрывается на два дома: на новом месте он ремонтирует замки, защелки и прочую сумочную фурнитуру, а в Тонди – приводит в порядок стулья и кресла.
Мебелью Изотов начал заниматься в 1991 году, когда только ленивый не открывал свое дело. Тогда в мебельном цехе Изотова изготавливали модные угловые диваны «Ева». «Мы делали диваны на заказ и сами же развозили их по всей Эстонии. Занимались и ремонтом мебели», – вспоминает Сергей.
«Интересно, что наши диваны для ремонта или переделки в мастерскую не возвращали. Думаю, что на это было две причины: либо они были сделаны так хорошо и надежно, что не нуждались в ремонте, либо так плохо, что ремонту не подлежали и отправлялись на свалку, – вспоминает Сергей. – Цех работал девять лет, но случился пожар».
Чувствуется, что эта тема для мастера слишком болезненна, чтобы я продолжала его расспрашивать. Он сам рассказывает, как не мог смотреть даже на пламя зажигалки, как недолго работал в Лондоне, как был дальнобойщиком, как перенес два инфаркта…
«Я делаю то, что хочет клиент, но предупреждаю его о последствиях», – говорит Изотов. «Некоторые потенциальные заказчики не представляют, во что им может обойтись ремонт мебели, но иногда дешевле купить новое, чем заплатить за реновацию старого. Это при том, что я не реставрирую, тогда работа стоила бы еще больше, а за это мало кто готов платить. Я реновирую, подчас изменяя вещь до неузнаваемости. Если клиент готов на это, то я – тем более!», – восклицает мастер.
Да, получается, что дешевле собрать новый каркас, чем разобрать по досочкам старый и заменить 90 процентов деталей.
Изотов приводит конкретный пример расчета: «Например, диван стоимостью 500 евро просят перетянуть новой тканью. Потребуется семнадцать метров обивочной ткани стоимостью до 50 евро за метр. Перемножаем 50 на 17, добавляем стоимость работы. Новый точно купить дешевле!».
За годы работы Изотову приходилось выполнять немало уникальных заказов. Самый памятный – кушетка и кресла из Раквере. Говорили, что эта мебель пережила Вторую Мировую. Резные ножки и подлокотники приходилось возрождать по миллиметру. Они были на много слоев покрашены кисточкой.
Один раз принесли стул, попросили «чуть-чуть подклеить». Мастер снял обивку, а стул просто развалился! Но заказчица – архитектор по профессии – настояла на завершении ремонта. «До сих пор помню ее фразу: мне нужна эта форма!», – вспоминает Сергей Изотов.
Клиенты находят мастера в социальных сетях. Он не только выставляет на свою страничку фотографии, рассказывающие о проделанной работе, но и активно комментирует различные новости. «На мою страничку часто заходят из любопытства, а потом становятся заказчиками», – улыбается Сергей.
Вижу в мастерской несколько интересных стульев. Некоторые ждут лучших времен и свободного времени мастера, потому что их реновацию никто не заказывал, а сами они буквально принесены с помойки.
«Меня как-то спросили, кто я – механик, мебельщик, просто мастер? А я ответил: я – Изотов».
Возмутительно? Нет – смело!
Если семейная фирма Натальи и Янека Эльяс занимается штучной продукцией, и из их мастерской выходят вещи в единственном экземпляре, то у немецкого бренда KARE design, работающего в схожем стиле, магазины по всему миру.
От восторга до неприятия – таков диапазон эмоций посетителей, впервые увидевших мебель и декор всемирно известной мебельной фирмы KARE design. История компании KARE началась в 1981 году в Мюнхене с открытия небольшого мебельного магазина двумя студентами – Юргеном Райтером и Петером Шонхофеном. Именно тогда родился принцип, на котором базируется компания – неповторимый стиль, привлекательная цена, отличное качество.
На сегодняшний день KARE Design является международной компанией по производству мебели, освещения и домашнего декора. Удивительно, но поклонников стиля Райтера и Шонхофена оказалось так много, что сегодня компания в 50 странах мира насчитывает более 200 магазинов, в которых продает необычную мебель и арт-объекты под девизом «Радость жизни» (Joy of living).
«Мы хотим, чтобы в ваших домах были только правильные вещи, чтобы, приходя домой, вы понимали, что возвращаетесь именно в свой дом, который полностью соответствует вашему стилю и взглядам на жизнь.
KARE предлагает не просто красивый интерьер, а визуализацию особого отношения к жизни и продолжение вашего внутреннего мира», – говорит основатель бренда Питер Шенхофен. KARE – царство эклектики. Здесь можно найти и удобное кресло в цветастой обивке а-ля кантри, и барочную кровать, и постер а стиле поп-арт, и часы для винтажного интерьера. Девиз KARE Design: «Больше вкуса, чем денег!» – More taste than money!
Ассортимент бренда состоит из более чем 4000 наименований мебели, светильников и аксессуаров для дома. Каждый сезон компания KARE выводит на рынок около 1000 новых продуктов.
В Эстонии KARE Design представлен уже четыре года. «Аутентичный, иногда немного сумасшедший бренд KARE позволяет не ограничиваться одним направлением в дизайне и помогает стремиться к безграничному разнообразию. Именно поэтому продукция этого бренда так популярна в Эстонии. В нашем магазине работают не только продавцы, но и дизайнеры, ведь у нас есть все для стильного интерьера. Некоторые клиенты так и заявляют: заверните мне сразу целую комнату!», – рассказала представитель бренда KARE Design в Эстонии Ольга Рак.