Стражи правопорядка периодически освежают в памяти автомобилистов те или иные статьи из Закона о дорожном движении, поскольку, как показывает практика, водители постоянно трактуют правила дорожного движения так, как им удобно.
Полиция – забывчивым водителям: включенная «аварийка» не дает права нарушать закон
На этот раз Центр надзора за дорожным движением акцентировал свое внимание на теме, которая регулярно вызывает споры среди знакомых, так и в популярных Facebook-сообществах и Telegram-каналах. Речь пойдет об остановке и парковке на тротуаре.
В первую очередь полицейские напомнили, что, согласно части 3 раздела 4 статьи 20 Закона о дорожном движении, остановка и парковка (стоянка) транспортных средств разрешена на тротуарах с частичным или полным заездом в тех местах, где это разрешено соответствующим средством организации дорожного движения (например, установлен дорожный знак 575а в сочетании с дополнительными табличками 861b, 861c, 863a, 863b, 864a, 864b – прим.)
При этом на дальней от проезжей части стороне тротуара должна быть оставлена свободная полоса для прохода пешеходов шириной не менее 1,5 метров. Это значит, что если знака, разрешающего парковку на тротуаре, нет, то парковаться нельзя. Даже если вы оставите пешеходам полосу шириной в 1,5 метра. Все равно нельзя.
В полиции уточняют, что на тротуаре можно ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ для загрузки или разгрузки груза. Опять-таки, пешеходам должна оставаться полоса шириной как минимум в 1,5 метра. Но и здесь следует помнить, что водителям запрещается останавливать транспортные средства таким образом, что может перекрыть движение других транспортных средств, а также будет препятствовать движению пешеходов.
Также запрещено останавливать транспортное средство на велополосах. Согласно закону, остановкой является преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время, необходимое для посадки или высадки пассажиров, либо для загрузки или разгрузки транспортного средства.
Разметка в виде желтой линии обозначает место, где транспортным средствам запрещено останавливаться и парковаться.
В полиции напоминают, что использование сигналов аварийной остановки не отменяет действия законов и не дает права останавливаться или парковаться там, где это запрещено. «Аварийку» следует использовать с случае вынужденной остановки. Посещение магазина или встреча с другом/знакомым – не являются вескими причинами для использования причиной для сигналов аварийной остановки. Стражи правопорядка заодно уточнили, что, согласно части 1 статьи 61 в случае вынужденной остановки в месте, где остановка и стоянка запрещены, водитель должен обозначить место происшествия с помощью включенной аварийной световой сигнализации или выставленного на дороге знака аварийной остановки, а также немедленно сообщить о случившемся в полицию, либо собственнику или владельцу дороги.
Видимо, чтобы опередить шквал вопросов относительно того, почему простым смертным на тротуар заезжать запрещено, а полиции можно, Центр надзора за дорожным движение напомнил, что, согласно закону (раздел 11 статьи 45 Закона о дорожном движении), при выполнении служебных обязанностей транспортные средства специальных служб (полиция, скорая помощь, пожарные – прим.) имеют право парковаться и останавливаться в месте, где это запрещено.
«"Мне на минутку" – плохое оправдание», - считают полицейские, а также напоминают, что при нарушении правил парковки или остановки водитель может подвергнуть опасности не только свое транспортное средство, но и других участников движения, а также пешеходов.