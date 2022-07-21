Полиция – забывчивым водителям: включенная «аварийка» не дает права нарушать закон

На этот раз Центр надзора за дорожным движением акцентировал свое внимание на теме, которая регулярно вызывает споры среди знакомых, так и в популярных Facebook-сообществах и Telegram-каналах. Речь пойдет об остановке и парковке на тротуаре.

В первую очередь полицейские напомнили, что, согласно части 3 раздела 4 статьи 20 Закона о дорожном движении, остановка и парковка (стоянка) транспортных средств разрешена на тротуарах с частичным или полным заездом в тех местах, где это разрешено соответствующим средством организации дорожного движения (например, установлен дорожный знак 575а в сочетании с дополнительными табличками 861b, 861c, 863a, 863b, 864a, 864b – прим.)

При этом на дальней от проезжей части стороне тротуара должна быть оставлена свободная полоса для прохода пешеходов шириной не менее 1,5 метров. Это значит, что если знака, разрешающего парковку на тротуаре, нет, то парковаться нельзя. Даже если вы оставите пешеходам полосу шириной в 1,5 метра. Все равно нельзя.

В полиции уточняют, что на тротуаре можно ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ для загрузки или разгрузки груза. Опять-таки, пешеходам должна оставаться полоса шириной как минимум в 1,5 метра. Но и здесь следует помнить, что водителям запрещается останавливать транспортные средства таким образом, что может перекрыть движение других транспортных средств, а также будет препятствовать движению пешеходов.