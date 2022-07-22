Куннас: масштабное наступление украинской армии может начаться в сентябре

В целом можно констатировать, что профессионализация российской армии к успехам не привела. При значительной доле контрактников в армии среди солдат традиционно оказывается очень много представителей довольно низких слоев общества. С таким личным составом трудно работать, и на базе таких людей можно создать боеспособную армию только при том условии, что будет обеспечиваться очень строгая дисциплина. Если это условие не соблюдено, в армии всем начинают заправлять дембеля и в ней воцаряются т. н. «зоновские порядки».

Я думаю, что в очень многих частях российской армии сейчас никакой дисциплины нет. Я даже думаю, что там с дисциплиной дела обстоят еще хуже, чем они обстояли в советской армии в конце 1980-х годов. Наверное, окончательные выводы о том, насколько удались реформы в российской армии, делать еще рано, но я все время стараюсь анализировать, что же происходит с этой армией.

Я думаю, что и политическое, и военное руководство России, и даже, быть может, российский народ думали, что российская армия все-таки более эффективна. Россия ведь воюет сейчас не с НАТО, она воюет с Украиной, страной, которая в три раза меньше ее по населению. И своих целей в этой войне Россия не достигает.

- Командующий британскими вооруженными силами Энтони Радакин выступил на днях с заявлением, что Россия потеряла более 30 процентов своей боеспособности с начала войны в Украине. По словам Радакина, это дает Украине уверенность, что Украина сможет выиграть войну. Действительно ли победа Украины в войне — это вопрос времени, или же она будет возможна только в том случае, если западные страны начнут поставлять Украине еще больше мощных вооружений?

- С самого начала этой войны было понятно, что поражение Украины невозможно, что Украину не победить. Однако вопрос о том, выйдет ли Украина из этой войны победителем, остается открытым. Под победой Украины, повторюсь, я понимаю возвращение под ее юрисдикцию всех территорий, оккупированных агрессором. Победа Украины в очень большой степени зависит от силы украинской армии, от воли украинского общества, но, конечно, и от единства Запада, от дальнейшей военной помощи, которую Запад оказывает Киеву. Особенно — от той помощи, которую Украине оказывают США.