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Куннас: масштабное наступление украинской армии может начаться в сентябре

Павел Соболев
, журналист
Куннас: масштабное наступление украинской армии может начаться в сентябре
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  • Украине нужно не двадцать, а двести систем HIMARS
  • Для успешного наступления Украине необходима армия не легкого, а тяжелого типа
  • Сохранение Западом единства является очень важным условием для победы Украины

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу (фракция EKRE), заместитель председателя парламентской комиссии по гособороне, офицер запаса, подполковник Лео Куннас среди прочего ответил на вопросы, касающиеся новых оружейных поставок Украине и новых данных о потерях российской армии на войне, обнародованных директором ЦРУ.

- США и их союзники обязались передать Украине еще не менее 8 систем залпового огня HIMARS. В дополнение к уже имеющимся у Украины 12 системам HIMARS вскоре Киев получит еще восемь таких установок. Таким образом, общее их количество будет доведено до 20. Сколько всего таких систем нужно Киеву, чтобы был обеспечен решающий перелом в ходе войны в пользу Украины?

- Уже два месяца назад стало понятно, какое количество вооружений необходимо украинской армии для перехода в стратегическое наступление, которое позволило бы освободить все оккупированные Россией территории. Нужно 100-150 истребителей и штурмовиков, 200 реактивных систем залпового огня, 1500 артиллерийских систем менее высокой точности, 1000 танков и 1000 боевых машин пехоты. Именно столько оружия Украине необходимо, чтобы одержать победу в войне. Под победой я понимаю возвращение всех находящихся сейчас под контролем России украинских земель.

- Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что США не исключают передачи Украине военной авиации западного образца. По некоторым данным, США могут предоставить Украине штурмовики А-10. Говорится и о том, что если США начнут поставлять Украине самолеты, то этому примеру могут последовать и многие европейские страны. Если поставки самолетов Украине действительно начнутся, в каких масштабах эти поставки сразу стали бы влиять на ход войны?

- Если все обещания будут выполняться и условия будут складываться благоприятно для украинской стороны, то Украина сможет перейти в наступление, но это произойдет не раньше конца августа. Скорее, пожалуй, это станет возможным даже в сентябре.

Примерно два месяца назад Украина сообщала, что увеличит личный состав своей армии военного времени до миллиона человек. Сейчас же самым важным вопросом является то, какой станет это армия. Будут ли в ней преобладать легкие подразделения, то есть пехота с грузовиками и джипами, или там будет много мотострелковых, танковых и артиллерийских частей.

Между армией легкого типа и армией тяжелого существует очень большая разница. Именно армия тяжелого типа способна на успешное наступление в оперативном и стратегическом масштабе.

- Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия потеряла на войне в Украине 15 000 человек убитыми. Информацию о реальных потерях российской армии в Украине скрывают от российского населения, но наверняка масштаб этих потерь ощущают в самих российских подразделениях, находящихся в Украине. Может ли это привести к каким-то крупным нарушениям дисциплины?

- Моя личная оценка российских потерь на войне такова, что Россия 15 000 человек убитыми потеряла уже где-то месяца полтора назад. К настоящему моменту, я думаю, на этой войне погибло уже около 25 000 российских военных. А ранения получили не менее 75 000 российских военнослужащих.

Если же говорить о том, повлекут ли такие потери за собой пораженческие настроения среди российских военных, вызовут ли они нарушения дисциплины, то я думаю, что в разных подразделениях российских войск это будет происходить по-разному. Тут очень многое зависит от командиров конкретных подразделений. Некоторые командиры смогут этого не допустить, другие командиры не справятся с такой задачей.

В целом можно констатировать, что профессионализация российской армии к успехам не привела. При значительной доле контрактников в армии среди солдат традиционно оказывается очень много представителей довольно низких слоев общества. С таким личным составом трудно работать, и на базе таких людей можно создать боеспособную армию только при том условии, что будет обеспечиваться очень строгая дисциплина. Если это условие не соблюдено, в армии всем начинают заправлять дембеля и в ней воцаряются т. н. «зоновские порядки».

Я думаю, что в очень многих частях российской армии сейчас никакой дисциплины нет. Я даже думаю, что там с дисциплиной дела обстоят еще хуже, чем они обстояли в советской армии в конце 1980-х годов. Наверное, окончательные выводы о том, насколько удались реформы в российской армии, делать еще рано, но я все время стараюсь анализировать, что же происходит с этой армией.

Я думаю, что и политическое, и военное руководство России, и даже, быть может, российский народ думали, что российская армия все-таки более эффективна. Россия ведь воюет сейчас не с НАТО, она воюет с Украиной, страной, которая в три раза меньше ее по населению. И своих целей в этой войне Россия не достигает.

- Командующий британскими вооруженными силами Энтони Радакин выступил на днях с заявлением, что Россия потеряла более 30 процентов своей боеспособности с начала войны в Украине. По словам Радакина, это дает Украине уверенность, что Украина сможет выиграть войну. Действительно ли победа Украины в войне — это вопрос времени, или же она будет возможна только в том случае, если западные страны начнут поставлять Украине еще больше мощных вооружений?

- С самого начала этой войны было понятно, что поражение Украины невозможно, что Украину не победить. Однако вопрос о том, выйдет ли Украина из этой войны победителем, остается открытым. Под победой Украины, повторюсь, я понимаю возвращение под ее юрисдикцию всех территорий, оккупированных агрессором. Победа Украины в очень большой степени зависит от силы украинской армии, от воли украинского общества, но, конечно, и от единства Запада, от дальнейшей военной помощи, которую Запад оказывает Киеву. Особенно — от той помощи, которую Украине оказывают США.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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