Студия Postimees: масштаб понесенных Россией потерь указывает на неизбежность ее поражения в войне?

- Командующий британскими вооруженными силами Энтони Радакин выступил на днях с заявлением, что Россия потеряла более 30 процентов своей боеспособности с начала войны в Украине. По словам Радакина, это дает Украине уверенность, что Украина сможет выиграть войну. Радакин добавил, что украинцы очень четко настроены на то, чтобы вернуть всю свою территорию на условиях Украины. Действительно ли победа Украины в войне — это вопрос времени, или же она будет возможна только в том случае, если западные страны начнут поставлять Украине еще больше мощных вооружений?

- США и их союзники обязались передать Украине еще не менее 8 систем залпового огня HIMARS. Такое решение было принято на четвертой встрече Контактной группы по оборонной помощи Украине, в которой приняли участие представители более 50 стран мира. В дополнение к уже имеющимся у Украины 12 системам HIMARS вскоре Киев получит еще восемь таких установок. Таким образом, общее их количество будет доведено до 20. Сколько всего таких систем нужно Киеву, чтобы был обеспечен решающий перелом в ходе войны в пользу Украины?

- Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что США не исключают передачи Украине военной авиации западного образца. По некоторым данным, США могут предоставить Украине штурмовики А-10. Говорится и о том, что если США начнут поставлять Украине самолеты, то этому примеру могут последовать и многие европейские страны. Если поставки самолетов Украине действительно начнутся, в каких масштабах эти поставки сразу стали бы влиять на ход войны?