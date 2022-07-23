Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 22 по 29 июля.
Куда пойти? ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
Таллинн
Концерт группы «Свята Ватра»
● 23 июля в 20:00, Деревенская площадь Вяэна-Йыэсуу (Хийе теэ, 21)
«Cвята Ватра» – эстонско-украинская группа, чью музыку можно описать примерно так: зажигательный украинский тромбон в сочетании с эстонской волынкой рождают дивную, феерическую, темпераментную и очень мужскую энергию, которая не может не захватить слушателей. Родиной коллектива является Вильянди, где выпускник музыкальной академии Руслан Трочинский после переезда из Украины и создал свой нео-фолк-коллектив.
Экскурсия «Криминальная история улицы Паэ»
● 25 июля в 19:00 (Паэ, 23а)
Экскурсия пройдет по печально известным местам Ласнамяэ, где в свое время орудовал паэский бомбист. Всего в районе улицы Паэ произошло 15 взрывов, которые КаПо связывала с деятельностью Мярта Рингмаа, однако своей вины он не признал. Суду удалось доказать лишь два эпизода с несработававшимися взрывными устройствами. Стоит отметить, что после ареста Рингмаа взрывы на улице Паэ прекратились.
Концерт ансамбля Heino Tartes ja sõbrad
● 27 июля в 19:00, парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)
Управа района Кристийне приглашает всех в парк Лё венру, где в рамках серии концертов «Музыкальное лето в парке Лёвенру» выступит ансамбль Heino Tartes ja sõbrad. Это традиционное культурное мероприятие собирает лучших эстонских музыкантов в красивом парке. Посетителей ждут торговые палатки, розыгрыши призов и живая музыка.
Выступление группы Smilers
● 28 июля в 18:00, Яхтенный порт Haven Kakumäe (Ноода-теэ, 8)
Несмотря на то, что в этом году группе Smilers исполняется 20 лет, она все еще находится на пике популярности. Smilers дает более 100 концертов в год и является одним из самых популярных коллективов, звучащих на эстонских радиостанциях. Солист и ведущий группы – Хендрик Сал-Саллер – заслуженно считается одним из самых продуктивных деятелей на нашей поп-рок сцене.
Летняя классика в Кадриорге: «Испанский песенник»
● 28 июля в 19:00 Кадриоргский дворец Вейценберги, 37
Туури Деде (меццо-сопрано) и Кадри-Анн Сумера (фортепиано) отправятся вместе со слушателями в воображаемое путешествие в летнюю Испанию – по ее узким улочкам, нагретым тротуарам, цветущим садам. «Испанский песенник» Хуго Вольфа представляет темпераментных испанцев флиртующими, злыми, тоскующими, обиженными, счастливыми … и влюбленными. Песни Иоганнеса Брамса – это отображение более нежной, интимной и загадочной стороны композитора. Известный в основном как мастер масштабных произведений, Брамс использует крошечную кисть для прорисовки теней и деталей. Однако масштаб оркестрового мышления композитора отчетливо прослеживается и в его камерной музыке.
Ида-Вирумаа
Экскурсия «Сакральная Нарва»
● 23 июля в 13:00, Воскресенский собор (Бастракови, 4, Нарва)
Экскурсия познакомит с одним из выдающихся памятников сакральной архитектуры Нарвы – православным Воскресенским собором. Собор был построен в 1896 году для работников Кренгольмской мануфактуры и в числе немногих городских строений устоял во время бомбежки города в 1944 году. До сегодняшнего дня в соборе сохранились подлинные росписи, иконостас и несколько уникальных икон, связанных с древними городскими преданиями.
Вечеринка «Будь как дома, путник!»
● 29 июля в 20:00 Art Club Ro-Ro (Йыэ, 3, Нарва)
Три ярких коллектива из Таллинна с горячими девицами во главе приглашают всех уставших путников разделить музыкальную трапезу в лучших традициях популярного в столице формата «Будь как дома, путник!». «Ведьма и Осел» – коллектив, исполняющий каверы на песни группы «Король и Шут», а также свои варианты продолжений известных хитов панк-легенд. Группа Meteora исполнит зажигательные хиты поющего маклера Гузель Садиковой, а также популярные композиции других артистов. А коллектив Rock Shock погрузит в мир западной рок-музыки времен популярности Linkin Park, Evanescence, Guano Apes, ACDC, Билли Айдола и многих других культовых исполнителей.