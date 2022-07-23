Куда пойти? ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Таллинн

Концерт группы «Свята Ватра»

● 23 июля в 20:00, Деревенская площадь Вяэна-Йыэсуу (Хийе теэ, 21)

«Cвята Ватра» – эстонско-украинская группа, чью музыку можно описать примерно так: зажигательный украинский тромбон в сочетании с эстонской волынкой рождают дивную, феерическую, темпераментную и очень мужскую энергию, которая не может не захватить слушателей. Родиной коллектива является Вильянди, где выпускник музыкальной академии Руслан Трочинский после переезда из Украины и создал свой нео-фолк-коллектив.

Экскурсия «Криминальная история улицы Паэ»

● 25 июля в 19:00 (Паэ, 23а)

Взрыв на улице Паэ. Фото: LIIS TREIMANN/PM/EMF

Экскурсия пройдет по печально известным местам Ласнамяэ, где в свое время орудовал паэский бомбист. Всего в районе улицы Паэ произошло 15 взрывов, которые КаПо связывала с деятельностью Мярта Рингмаа, однако своей вины он не признал. Суду удалось доказать лишь два эпизода с несработававшимися взрывными устройствами. Стоит отметить, что после ареста Рингмаа взрывы на улице Паэ прекратились.

Концерт ансамбля Heino Tartes ja sõbrad

● 27 июля в 19:00, парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)

Управа района Кристийне приглашает всех в парк Лё венру, где в рамках серии концертов «Музыкальное лето в парке Лёвенру» выступит ансамбль Heino Tartes ja sõbrad. Это традиционное культурное мероприятие собирает лучших эстонских музыкантов в красивом парке. Посетителей ждут торговые палатки, розыгрыши призов и живая музыка.

Выступление группы Smilers

● 28 июля в 18:00, Яхтенный порт Haven Kakumäe (Ноода-теэ, 8)

Smilers. Фото: Remo Tõnismäe/Postimees/Scapix Baltics