ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Раквере перезахоронили останки эксгумированных из братской могилы

Кто-то из присутствующих перевязал свой букет георгиевской лентой.

Жительница Раквере Валентина Гвоздева, ухаживающая за воинскими могилами, была тронута церемонией до слез. «Благодарю руководство города, все было так красиво и душевно», – сказала она в небольшой благодарственной речи.

Гвоздева сказала Virumaa Teataja: «Я благодарна и спокойна. Начало всего этого (вскрытие братской могилы 13 июля – прим. ред.) было спонтанным, и мы не знали, что будет происходить, однако все прошло очень хорошо и красиво».

Гвоздева придерживается мнения, что умершие должны покоиться на кладбище, а у памятников должны быть свои места: «Когда начали строить новое здание гимназии, мы сразу подумали, что этот памятник там не останется. Я понимаю, что он находился в неподходящем для вас месте. Было бы правильно, если бы общественность предварительно проинформировали о намерениях, однако все же хорошо, что перезахоронение было проведено по-человечески и достойно. Кто-то где-то сказал что 13 июня эти люди были убиты во второй раз. Я с этим не согласна. Я думаю, что души тех, чьи останки перезахоронили, не обиделись. Они наконец-то обрели покой».

Вице-мэр Раквере Лаур Кальювеэ рассказал, что уже присутствовал на одной из церемоний перезахоронения – семья хоронила брата деда, который был из числа лесных братьев. «Тогда наша семья обрела покой. Вероятно, то же самое чувствует и здешняя русская община сегодня», – сказал он.

Место памятника рядом с новым зданием средней школы в центре Раквере к настоящему времени сровнено с землей. «В долгосрочной перспективе необходимо найти хорошее и современное решение для всей прилегающей территории. Для этого требуется организация соответствующего конкурса. Также речь шла о продлении улицы Тулевику до бульвара Кастани, и в таком случае, эта область потребует полной переделки», – сказал вице-мэр Лаур Кальювеэ.