«Это была красивая и душевная церемония, спасибо за ее организацию, – сказала жительница Раквере Валентина Гвоздева, которая 20 лет ухаживала за могилами советских военных. – В тот день, когда в Раквере демонтировали памятник и раскопали братскую могилу, наша общественность была немного шокирована, потому что не знала, что происходит, но в итоге все обошлось. Те, кого сейчас похоронили на городском кладбище, наконец обретут покой».
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Раквере перезахоронили останки эксгумированных из братской могилы
Священник раквереской Троицкой церкви Тауно Тоомпуу и священник раквереской православной церкви Рождества Богородицы Александр Лебедев сегодня прочитали молитвы за 28 человек, чьи останки были эксгумированы 13 июня в центре Раквере и теперь перезахоронены на городском кладбище. Это останки погибших во время Второй мировой войны, многие из которых, как оказалось, были не солдатами, а мирными жителями.
Археолог Военного музея Арнольд Унт заявил, что на самом деле в братской могиле в центре города было 28 скелетов, а не 30-32, как было сказано ранее. «Я проверил и пересчитал, – подтвердил он. – Какой-то из скелетов принадлежал пожилому человеку. Осмелюсь сказать, что мирных жителей в братской могиле в центре города было даже больше, чем солдат. Это можно предположить по сохранившимся предметам одежды, однако идентифицировать по ним никого не удалось – в таких случаях без взятия образца ДНК это практически невозможно. Нашли одну солдатскую ложку, на которой, вероятно, было нацарапано имя, но, к сожалению, неразборчиво».
Останки, помещенные в четыре гроба, были погребены на городском кладбище Раквере возле часовни, где и ранее были захоронения советских воинов, погибших на войне. На церемонию также пришли около двадцати горожан, в основном русскоязычных, которые возложили цветы и зажгли свечи на могилах. Свечу поставил и чиновник городской управы Раквере, а представитель Военного музея возложил венок.
Служба прошла в торжественной и мирной обстановке. Небольшое волнение вызвал лишь опоздавший господин в черном костюме, по слухам, он был представителем российского посольства. Мужчина пожал руку спикеру общества ветеранов войны Раквере Георгию Косюку, но больше ни с кем в разговор не вступал.
Кто-то из присутствующих перевязал свой букет георгиевской лентой.
Жительница Раквере Валентина Гвоздева, ухаживающая за воинскими могилами, была тронута церемонией до слез. «Благодарю руководство города, все было так красиво и душевно», – сказала она в небольшой благодарственной речи.
Гвоздева сказала Virumaa Teataja: «Я благодарна и спокойна. Начало всего этого (вскрытие братской могилы 13 июля – прим. ред.) было спонтанным, и мы не знали, что будет происходить, однако все прошло очень хорошо и красиво».
Гвоздева придерживается мнения, что умершие должны покоиться на кладбище, а у памятников должны быть свои места: «Когда начали строить новое здание гимназии, мы сразу подумали, что этот памятник там не останется. Я понимаю, что он находился в неподходящем для вас месте. Было бы правильно, если бы общественность предварительно проинформировали о намерениях, однако все же хорошо, что перезахоронение было проведено по-человечески и достойно. Кто-то где-то сказал что 13 июня эти люди были убиты во второй раз. Я с этим не согласна. Я думаю, что души тех, чьи останки перезахоронили, не обиделись. Они наконец-то обрели покой».
Вице-мэр Раквере Лаур Кальювеэ рассказал, что уже присутствовал на одной из церемоний перезахоронения – семья хоронила брата деда, который был из числа лесных братьев. «Тогда наша семья обрела покой. Вероятно, то же самое чувствует и здешняя русская община сегодня», – сказал он.
Место памятника рядом с новым зданием средней школы в центре Раквере к настоящему времени сровнено с землей. «В долгосрочной перспективе необходимо найти хорошее и современное решение для всей прилегающей территории. Для этого требуется организация соответствующего конкурса. Также речь шла о продлении улицы Тулевику до бульвара Кастани, и в таком случае, эта область потребует полной переделки», – сказал вице-мэр Лаур Кальювеэ.
Сегодня на кладбище Хальяла также будут перезахоронены останки, извлеченные из братской могилы в Вызу 14 июля.