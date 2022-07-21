Государственный долг Эстонии по состоянию на конец первого квартала составил 17,6% валового внутреннего продукта, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем кварталом ранее и на два процентных пункта меньше, чем за тот же период прошлого года.
Евростат: госдолг Эстонии – один из самых низких в ЕС
Как сообщило европейское статистическое бюро Евростат, показатель Эстонии оказался среди самых низких по Европейскому союзу.
В Латвии общий государственный долг по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в Латвии сократился меньше, чем в среднем по ЕС. В Латвии государственный долг уменьшился на 2,6 процентных пункта в первом квартале.
Общий государственный долг уменьшился в первом квартале в 24 странах ЕС, а увеличился в Словакии (+2,6 процентных пункта), Румынии (+1 процентный пункт) и Мальте (+0,4 процентных пункта).
Наибольшее снижение было зарегистрировано в Греции (-20 процентных пунктов), Кипре (-16,1 процентных пункта), Хорватии (-12,8 процентных пункта), Португалии (-12 процентных пунктов) и Словении (-9,9 процентных пункта).
В Литве общий государственный долг уменьшился на 4,8 процентных пункта, а в Эстонии - на два процентных пункта.
Среднее снижение в ЕС составило 4,5 процентных пункта, в еврозоне - 4,4 процентных пункта.