В начале этой недели пожилой житель Раквере Март (имя изменено – ред.) стал жертвой внезапного нападения большой собаки, в результате которого сотрудникам скорой помощи пришлось сшивать порванные конечности мужчины.
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"Изорвала конечность в лохмотья": злая собака напала на пожилого мужчину
"Изорвала конечность в лохмотья": злая собака напала на пожилого мужчину
Март сказал, что все произошло вечером на улице Лиллеору и случилось внезапно. Большая собака вмешанной породы пробежала мимо него, затем развернулась и внезапно напала сзади.