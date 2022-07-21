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«Изорвала ногу в лохмотья»: злая собака напала на пожилого мужчину

Тоомас Херм, Virumaa Teataja
«Изорвала ногу в лохмотья»: злая собака напала на пожилого мужчину
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Kuri järelevalveta koer võib palju pahandust teha.
Kuri järelevalveta koer võib palju pahandust teha. Фото: Urmas Luik

В начале этой недели пожилой житель Раквере Март (имя изменено) стал жертвой внезапного нападения большой собаки, в результате которого сотрудникам скорой помощи пришлось зашивать ему разодранные ноги.

Март сказал, что все произошло вечером на улице Лиллеору и случилось внезапно. Большая собака смешанной породы пробежала мимо него, затем развернулась и внезапно напала сзади.

«Штаны были порваны, кровь текла по земле, все было почти как в фильме ужасов, — описал Март последствия нападения. — Все четыре глубокие раны потребовали наложения швов».

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