В начале этой недели пожилой житель Раквере Март (имя изменено) стал жертвой внезапного нападения большой собаки, в результате которого сотрудникам скорой помощи пришлось зашивать ему разодранные ноги.
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«Изорвала ногу в лохмотья»: злая собака напала на пожилого мужчину
«Изорвала ногу в лохмотья»: злая собака напала на пожилого мужчину
Март сказал, что все произошло вечером на улице Лиллеору и случилось внезапно. Большая собака смешанной породы пробежала мимо него, затем развернулась и внезапно напала сзади.