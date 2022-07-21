Министр Сиккут: экономить энергию должны все

«По предварительной оценке, удельный вес сокращения потребления газа в Эстонии составляет 0,055 млрд кубометров», - сказала Сиккут. По ее словам, газа в Эстонии используется около пяти тераватт-часов в год.

«Например, в производстве тепла доля возобновляемых источников в Эстонии — одна из самых больших в Европе (60 процентов), а это означает, что наша зависимость от газа — одна из самых маленьких в Европе. В свете предстоящей зимы прогнозируется снижение потребления газа с уже реализованных мер до четырех тераватт-часов в год, а это уже 20 процентов».

По словам Сиккут, свой вклад в это вносят как предприятия централизованного теплоснабжения, так и промышленные компании, переходящие на альтернативные виды топлива; кроме того, все потребители природного газа могут в большей или меньшей степени реализовать меры по повышению энергоэффективности.

Сиккут призвала всех экономить энергию, а Министерство экономики и коммуникаций вчера направило мэру Таллинна письмо, в котором сообщило, что все, кто может использовать вместо газа другие виды топлива, например, сланцевое масло, должны это сделать при первой возможности.

Если будет объявлено чрезвычайное положение и придется ограничить подачу газа, газоснабжение в Эстонии, по словам Сиккут, должно будет быть обеспечено в следующем порядке очередности:

1) бытовые потребители;

2) производители тепла, использующие для производства тепла только газ;

3) Аварийная электростанция Кийза;

4) потребители, необходимые для функционирования общества: лица, предоставляющие услуги общественного транспорта (газозаправочные станции), пищевой промышленности, лица, предоставляющие товары или услуги пищевой промышленности;

5) потребители, у которых продолжительность перебоев в подаче газа составляет менее шести часов;