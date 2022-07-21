Отть Тянак с шиком прибыл в Финляндию на тестовые заезды. На его прибытие приехал посмотреть даже Невилл

Раллийная команда Hyundai накануне очередного, стартующего через две недели этапа чемпионата мира, проводит на этой неделе тестовые заезды в Финляндии. Отть Тянак и Мартин Ярвеоя прибыли в среду в Ямся особенно стильно – из Эстонии они вылетели на место заездов на вертолете. Финский портал ralli.fi написал, что даже Тьерри Невилл приехал посмотреть на то, с каким шиком прилетел чемпион 2019 года на гонки.