ИСТОРИЯ ⟩ Сто лет чистой воде в эстонской столице

Дальнейшие изменения

Строительство Таллиннской водоочистной станции, 1925-1927 годы. Фото: ХАНС СООСААР, СОБРАНИЕ ТАЛЛИННСКОГО ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ

Водоочистную станцию запустили в работу в ноябре 1927 года, на тот момент она была крупнейшей в странах Балтии. Тем не менее, станция работала не идеально, и у города оставались претензии к строителю в связи с тем, что качество очищенной воды не соответствовало общепринятым стандартам. Споры о том, насколько хорошо выполнены работы, велись еще несколько лет.

В итоге, в 1929 году в Таллинн приехал директор фирмы Patterson and Co и несколько недель вел переговоры с горуправой. Паттерсон утверждал, что причина неполадок – не плохое выполнение работ, а изменение состава воды в озере, вызванное проложенным из реки каналом. В итоге было решено, что фирма продолжит улучшение станции до мая 1930 года, после чего весь комплекс полностью перейдет на баланс города (выпуск Maaleht от 8.06.1929). Любопытно, что в первые годы работы новой водоочистной станции горожан также призывали к ответственному потреблению, а чтобы снизить объем расходуемой без прямой надобности воды, в домах стали устанавливать счетчики.

Для основного здания станции был выбран проект эстонского архитектора немецкого происхождения Эриха Якоби (пожалуй, самая узнаваемая его работа – школьное здание на углу бульвара Эстония и Пярнуского шоссе, где сейчас работает Таллиннский английский колледж). Для водоочистной станции им, а на более ранней стадии также Карлом Бурманом был разработан целый комплекс зданий, помимо резервуаров для воды также включавший лаборатории и другие рабочие помещения. Выполненное в стиле функционализма здание удачно вписано в ландшафт и стало в свое время одним из первых примеров новой эстонской промышленной архитектуры.

Спроектированные Эриком Якоби бассейны с похожими на грибы колоннами дошли до наших дней. Фото: : МАРТИН СИПЛАНЕ / СОБРАНИЕ ЭСТОНСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО МУЗЕЯ