В жаркую погоду многие наверняка пьют больше воды, в том числе из установленных на улице питьевых кранов. В случае Таллинна это вода из озера Юлемисте, которая достаточно чиста, чтобы быть пригодной для питья без дополнительной обработки.
ИСТОРИЯ ⟩ Сто лет чистой воде в эстонской столице
Известно, что воду из Юлемисте таллиннцы использовали для питья уже в средние века, когда в 1345 году был построен канал из озера к городу. Время шло, сеть каналов расширялась и частично уходила под землю, а в XIX веке для воды стали использовать металлические трубы. Тем не менее, многие дома по-прежнему использовали колодцы. Город рос, а вместе с числом жителей росли и объемы потребления воды. В первую очередь, все больше воды требовалось для промышленности. Например, одним из крупнейших потребителей была целлюлозно-бумажная фабрика, на территории которой теперь расположено здание редакции Postimees.
В ходе дискуссии о том, использовать поверхностные воды или грунтовые, предпочтение было отдано последним из-за нехватки доступных подземных вод. Логично, что планировалось использовать воду из того же источника, что и прежде, хотя и улучшив ее качество. Поэтому уже в начале 1920-х годов было принято решение построить на берегу озера Юлемисте современную водоочистную станцию.
Выбор технологии
Было ясно с самого начала, что компетенций для строительства такого большого и сложного объекта внутри Эстонии в полном объеме нет – придется ввозить часть оборудования и привлекать зарубежных специалистов. При выборе технологии рассматривались две основные возможности: английские системы для процеживания воды медленно работали и нуждались в больших крытых бассейнах, тогда как американские «цедилки» были эффективнее, но требовали добавления в воду химикатов, что, в свою очередь, вызывало скепсис.
Однако американской системе для обработки такого же количества воды потребовалось бы почти в 50 раз меньше площади. Поэтому выбор комиссии в итоге пал на американский вариант.
Совместное предприятие
На объявленный городом конкурс поступило одиннадцать заявок. Лучшим было признано совместное предложение английской фирмы Paterson and Co и немецких концернов Bamag и Siemens-Bauunion. Место для строительства станции было выбрано так, чтобы воду нужно было выкачивать из озера один раз. С насыпи на берегу вода могла попадать в городские трубы под естественным уклоном (исключением стали холмистые районы, наподобие Тоомпеа, где было не обойтись без насосов).
Станция должна была работать на электричестве, также был предусмотрен запасной дизельный генератор. В общей сложности объем всех инвестиций оценивался в 200 миллионов марок (до введения кроны в 1928 году в Эстонии национальной валютой были эстонские марки. Для примера – в 1922 году фунт говядины стоил на рынке 12 марок). Кредит на строительство в 1923 году выдал городу Банк Эстонии. При этом город особо оговаривал, что в ходе работ стоит максимально использовать отечественные материалы и привлекать местную рабочую силу.
Чтобы уровень и качество воды в озере оставались на необходимых показателях, было решено также построить канал от реки Пирита до Юлемисте, на что тоже ушло несколько лет. Работы по возведению водоочистной станции затянулись дольше намеченного: строительство столь большого и сложного объекта шло не всегда гладко. Например, в 1926 году газета Postimees писала, что у города много претензий к качеству выполненных работ, и для того, чтобы заставить подрядчика переделывать некоторые вещи, даже заказали экспертизу инженера из Англии (выпуск от 9.09.1926).
Дальнейшие изменения
Водоочистную станцию запустили в работу в ноябре 1927 года, на тот момент она была крупнейшей в странах Балтии. Тем не менее, станция работала не идеально, и у города оставались претензии к строителю в связи с тем, что качество очищенной воды не соответствовало общепринятым стандартам. Споры о том, насколько хорошо выполнены работы, велись еще несколько лет.
В итоге, в 1929 году в Таллинн приехал директор фирмы Patterson and Co и несколько недель вел переговоры с горуправой. Паттерсон утверждал, что причина неполадок – не плохое выполнение работ, а изменение состава воды в озере, вызванное проложенным из реки каналом. В итоге было решено, что фирма продолжит улучшение станции до мая 1930 года, после чего весь комплекс полностью перейдет на баланс города (выпуск Maaleht от 8.06.1929). Любопытно, что в первые годы работы новой водоочистной станции горожан также призывали к ответственному потреблению, а чтобы снизить объем расходуемой без прямой надобности воды, в домах стали устанавливать счетчики.
Для основного здания станции был выбран проект эстонского архитектора немецкого происхождения Эриха Якоби (пожалуй, самая узнаваемая его работа – школьное здание на углу бульвара Эстония и Пярнуского шоссе, где сейчас работает Таллиннский английский колледж). Для водоочистной станции им, а на более ранней стадии также Карлом Бурманом был разработан целый комплекс зданий, помимо резервуаров для воды также включавший лаборатории и другие рабочие помещения. Выполненное в стиле функционализма здание удачно вписано в ландшафт и стало в свое время одним из первых примеров новой эстонской промышленной архитектуры.
В 1944 году комплекс сильно пострадал от бомбежек и после войны был восстановлен в близком к оригиналу, но все-таки несколько измененном виде. С тех пор станция неоднократно расширялась и прирастала новыми мощностями и зданиями, но заложенное почти сто лет назад ядро – по-прежнему залог того, что вода в кранах Таллинна остается чистой.