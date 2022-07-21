В апреле Роналду в гневе разбил телефон болельщика после поражения от «Эвертона», сообщает РБК. Позднее выяснилось, что им оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра. Теперь футболист сделал пожертвование в фонд, который помогает аутистам.
Обидевший аутиста Роналду дал денег на помощь людям с этим диагнозом
Обидевший аутиста Роналду дал денег на помощь людям с этим диагнозом
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал пожертвование в благотворительную организацию I AM, которая оказывает помощь людям с аутизмом и их семьям. Об этом сообщает Manchester Evening News.
«Он был очень любезен и великодушен, сделав нам пожертвование, и мы действительно ценим это», — заявила генеральный директор организации Хелен Боден.
По ее словам, новость о том, что столь статусный человек решил сделать пожертвование для фонда, стало просто фантастикой. «Очень приятно, когда люди такого уровня узнают небольшие благотворительные организации вроде нашей», — добавила она.
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