Обидевший аутиста Роналду дал денег на помощь людям с этим диагнозом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал пожертвование в благотворительную организацию I AM, которая оказывает помощь людям с аутизмом и их семьям. Об этом сообщает Manchester Evening News.

«Он был очень любезен и великодушен, сделав нам пожертвование, и мы действительно ценим это», — заявила генеральный директор организации Хелен Боден.