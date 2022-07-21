Взрыв в одной из квартир в Кивиыли 14 июля был вызван не утечкой газа, выяснили эксперты. В то же время, по какой причине произошел несчастный случай, пока неизвестно.
Взрыв в Кивиыли: экспертиза исключила одну из возможных причин
«На данный момент более точной информации о происшествии у нас нет. В то же время, на сегодня можно сказать, что причиной взрыва была все же не утечка газа. Эксперты продолжают выяснение обстоятельств взрыва», - сообщила BNS пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Инес Ваппер.
14 июля утром в многоквартирном доме в Кивиыли произошел взрыв в одной из квартир, пострадали два человека.
Об этом BNS сообщила пресс-служба спасательного департамента, отметив, что информация о происшествии поступила в 09.45 утра. В квартире дома по улице Соо в Кивиыли, на четвертом этаже произошел взрыв, из окна шел дым, передали очевидцы.
Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали жильцов соседних квартир. Выяснилось, что в результате взрыва пострадали пожилой мужчина и женщина. Мужчину в тяжелом состоянии и менее тяжело пострадавшую женщину доставили в больницу.
Пожар в квартире не начался, однако из-за взрыва в квартире выбило окна и разрушилась стена внутри квартиры. Саперы Ида-Эстонской саперной группы не выявили угрозы новых взрывов, дом признали неопасным с точки зрения возможности обрушения. Эвакуированным жильцам позволили вернуться в свои квартиры.