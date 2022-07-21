Взрыв в Кивиыли: экспертиза исключила одну из возможных причин

«На данный момент более точной информации о происшествии у нас нет. В то же время, на сегодня можно сказать, что причиной взрыва была все же не утечка газа. Эксперты продолжают выяснение обстоятельств взрыва», - сообщила BNS пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Инес Ваппер.

14 июля утром в многоквартирном доме в Кивиыли произошел взрыв в одной из квартир, пострадали два человека.

Об этом BNS сообщила пресс-служба спасательного департамента, отметив, что информация о происшествии поступила в 09.45 утра. В квартире дома по улице Соо в Кивиыли, на четвертом этаже произошел взрыв, из окна шел дым, передали очевидцы.

Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали жильцов соседних квартир. Выяснилось, что в результате взрыва пострадали пожилой мужчина и женщина. Мужчину в тяжелом состоянии и менее тяжело пострадавшую женщину доставили в больницу.