На продажу выставлен таллиннский дом с известным баром. Это конец легендарного заведения?

Дом, в котором находится знаменитый таллиннский бар, выставлен на продажу на портале недвижимости KV.ee. Бар работает с 2001 года. По словам маклера Свена Абрамса, занимающегося продажей дома, он не может раскрыть подробности договора аренды, но в настоящее время у бара есть действующий договор, поэтому в ближайшее время бар не закроется.

Само здание представляет собой двухэтажный деревянный дом. Коммерческие помещения находятся на нижнем этаже, где в настоящее время заключен договор аренды с двумя барами. На втором этаже находятся четыре квартиры - все они сдаются, и одна квартира на чердаке, которая пустует.

Запрашиваемая за дом цена составляет 1,299 миллиона евро. Общая площадь здания составляет около 820 квадратных метров.