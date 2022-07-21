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На продажу выставлен таллиннский дом с известным баром. Это конец легендарного заведения?

Kodu.postimees.ee
На продажу выставлен таллиннский дом с известным баром. Это конец легендарного заведения?
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03.09.2021, Tallinn Baarid Tallinnas seoses uute alkomüügipiirangutega koroonaviiruse tõttu. Kolm lõvi baar Kopli tänaval. Foto Mihkel Maripuu, Postimees
03.09.2021, Tallinn Baarid Tallinnas seoses uute alkomüügipiirangutega koroonaviiruse tõttu. Kolm lõvi baar Kopli tänaval. Foto Mihkel Maripuu, Postimees Фото: Mihkel Maripuu

Cейчас есть возможность приобрести дом в таллиннском районе Каламая, в котором находится известный бар Kolm Lõvi.

Дом, в котором находится знаменитый таллиннский бар, выставлен на продажу на портале недвижимости KV.ee. Бар работает с 2001 года. По словам маклера Свена Абрамса, занимающегося продажей дома, он не может раскрыть подробности договора аренды, но в настоящее время у бара есть действующий договор, поэтому в ближайшее время бар не закроется.

Само здание представляет собой двухэтажный деревянный дом. Коммерческие помещения находятся на нижнем этаже, где в настоящее время заключен договор аренды с двумя барами. На втором этаже находятся четыре квартиры - все они сдаются, и одна квартира на чердаке, которая пустует.

Запрашиваемая за дом цена составляет 1,299 миллиона евро. Общая площадь здания составляет около 820 квадратных метров.

Строение не находится под охраной наследия, поэтому у владельца есть возможность придать дому новый облик в соответствии со своим видением.

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