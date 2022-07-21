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Договор о размещении украинских беженцев на судне Tallink продлен до октября

Уве Гнадентайх
, журналист
Договор о размещении украинских беженцев на судне Tallink продлен до октября
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Беженцы на судне Isabelle.
Беженцы на судне Isabelle. Фото: Tairo Lutter

Департамент социального страхования продлевает договор с судоходной компанией Tallink о размещении украинских военных беженцев на круизном лайнере MS Isabelle до 7 октября, поскольку война в Украине продолжается и ситуация на рынке аренды остается напряженной.

Количество украинских военных беженцев, прибывающих в Эстонию, уменьшилось, и почти половина из тех, кто находится в пунктах размещения, получили постоянное жилье. Однако поиск подходящего жилья для беженцев оказался более трудоемким, чем ожидалось.

«В сложившейся ситуации лучшим решением является продление договора с Tallink», — сказала исполняющая обязанности руководителя кризисного штаба Департамента социального страхования Керсти Каск.

Она подчеркнула, что жизнь на судне — это все же краткосрочный вариант, и идея заключается в том, чтобы человек как можно быстрее нашел работу и съемную квартиру.

Однако нынешний рынок аренды не способствует переезду украинских военных беженцев из краткосрочного жилья, предоставляемого государством. «На рынке аренды конкурируют местные жители, работодатели, а с приближением осени - и студенты, и цены скачкообразно выросли. Все это затрудняет поиск подходящего жилья военными беженцами, несмотря на различные пособия. Кроме того, многие владельцы недвижимости с необоснованным недоверием относятся к арендаторам-беженцам, — объяснил Каск. — Понятно, что мы устаем от войны и плохих новостей, но нельзя забывать, что за нашу свободу борются и украинцы, и наша обязанность - поддерживать их».

Паром MS Isabelle был введен в эксплуатацию для размещения военных беженцев в апреле. На судне живут более 1906 украинских военных беженцев, из них 591 ребенок. К 18 июля государство использовало 21 миллион евро на временное размещение военных беженцев, предложив его более чем 16 тысячам человек. Чтобы поощрить переезд в долгосрочное жилье, военные беженцы могут подать заявление на компенсацию по договору аренды жилья от местного самоуправления. С этой целью 65 самоуправлений уже подписали административный договор с Департаментом социального страхования, и было получено 624 ходатайства о компенсации.

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