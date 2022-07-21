Договор о размещении украинских беженцев на судне Tallink продлен до октября

Количество украинских военных беженцев, прибывающих в Эстонию, уменьшилось, и почти половина из тех, кто находится в пунктах размещения, получили постоянное жилье. Однако поиск подходящего жилья для беженцев оказался более трудоемким, чем ожидалось.

«В сложившейся ситуации лучшим решением является продление договора с Tallink», — сказала исполняющая обязанности руководителя кризисного штаба Департамента социального страхования Керсти Каск.

Она подчеркнула, что жизнь на судне — это все же краткосрочный вариант, и идея заключается в том, чтобы человек как можно быстрее нашел работу и съемную квартиру.

Однако нынешний рынок аренды не способствует переезду украинских военных беженцев из краткосрочного жилья, предоставляемого государством. «На рынке аренды конкурируют местные жители, работодатели, а с приближением осени - и студенты, и цены скачкообразно выросли. Все это затрудняет поиск подходящего жилья военными беженцами, несмотря на различные пособия. Кроме того, многие владельцы недвижимости с необоснованным недоверием относятся к арендаторам-беженцам, — объяснил Каск. — Понятно, что мы устаем от войны и плохих новостей, но нельзя забывать, что за нашу свободу борются и украинцы, и наша обязанность - поддерживать их».