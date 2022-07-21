Полицейские помогли заблудившимся в лесу грибникам

Полиция призывает собирающихся в лес иметь при себе мобильный телефон, одеваться в яркую одежду и обязательно продумать, что делать, если вдруг заблудился в лесу.

В прошлом году в эстонских лесах и болотах затерялось рекордное количество грибников – почти 150 человек, которые звонили по номеру экстренной службы. Людям помогали выбраться из леса с помощью телефона, сирены патрульной машины, сигнальных ракет, служебной собаки, цепей, вертолета и прочего оборудования. Особенно выделялся Ида-Вирумаа, откуда в прошлом году поступило больше всего сообщений о потерянных в лесу грибниках и ягодниках.

Начальница Раквереского полицейского участка Катрин Сатси отметила, что в последние годы обыски значительно упростились благодаря тому, что у большинства нуждающихся в помощи находятся при себе мобильные телефоны с полностью заряженными батареями. «Когда ни одна опушка уже не кажется знакомой и начинает сгущаться ночная тьма, люди звонят по номеру экстренной помощи. Поэтому зачастую не возникает ситуации, когда только с наступлением утра в каком-нибудь уголке Эстонии обнаруживается, что некоторые люди не вернулись из леса», – рассказала Сатси.

Сатси советует всегда брать с собой питьевую воду, отправляясь по грибы. «Даже если вы не заблудитесь, вода поможет вам освежиться во время блуждания по лесу», — отметила она.

Если в среднем в полицию поступает около полусотни заявлений о людях, потерявшихся в лесу в грибной сезон, то в прошлом году таких заявлений было в три раза больше. С одной стороны, потому что это был хороший грибной год, а с другой стороны, повысилась осведомленность людей: они стали обращаться за помощью своевременно и не ждать, пока разрядится телефон.