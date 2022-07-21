Премьер-министр Кая Каллас (ПР) признала, что нарушение министром труда и здравоохранения Пеэпом Петерсоном (СДПЭ) доброй традиции общения с лоббистами является проблемой.
ВИДЕО ⟩ Каллас о министре труда: есть проблема
«Эта традиция действительно говорит о том, что перерыв нужно проводить именно тогда, когда вы собираетесь определиться со сферами, в которых вы сами являлись представителем групп интересов», — прокомментировала Кая Каллас Postimees. Она сказала, что говорила об этом и с Петерсоном, и с председателем социал-демократов, министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом, и обсуждала, как разрешить ситуацию таким образом, чтобы не возник конфликт интересов. Заказывать юридическую экспертизу не планируется.
В настоящее время не идет речи о том, чтобы попросить Петерсона уйти в отставку, и Каллас в настоящее время ждет, какие решения будут предложены. «Было обещано, что об этом будут думать. Хороший пример — трехсторонние переговоры, где есть работодатели, профсоюзы и государство. Если представитель государства долгое время был представителем профсоюзов, то как мы можем обеспечить сбалансированность переговоров? Министр труда и здравоохранения, a также министр внутренних дел пообещали подумать и предложить решения».
Документ о доброй традиции все еще в силе, и его влияние трудно оценить. «Он в первую очередь предназначен для ситуации, если вы переходите, например, из правительства в частный сектор. В таком случае вы должны сделать определенный перерыв. Принять эту традицию — это одно, а внедрить — совсем другое. И при реализации у нас возникают точно такие же вопросы, которые возникли сейчас», — заявила Каллас.
Ляэнеметс: конечно, Петерсон может остаться на своем посту
Postimees спросил лидера социал-демократов Ляэнеметса, может ли Петерсон оставаться на своем посту. «Да, конечно может. Очевидно, что некоторые вещи были забыты при написании этой доброй традиции. Ведь это представитель социальных партнеров. До сих пор он представлял народ Эстонии — всех, кто ходит на работу, чтобы гарантировать их права».
Он добавил, что, если у нас есть человек в правительстве, который за них заступится, это очень хорошо. «Нет такой лоббистской логики. Эту проблему можно сравнить с тем, почему еж впадает в спячку. Если мы посмотрим на аналогичные ситуации в других странах, то во многих странах Северной Центральной Европы, то этих странах главы профсоюзов входят в правительство и являются министрами по вопросам труда. У нас были предприниматели, которые являются министрами и занимаются своей сферой деятельности. Никаких проблем замечено не было».
Некоторые вещи не учитываются при написании доброй традиции, и, по словам Ляэнеметса, это необходимо исправить. «Социальные партнеры должны быть разумно включены», — сказал он и подчеркнул, что проблема не в Петерсоне, а в доброй традиции.
«Я пока не слышал ни одного аргумента о том, какое лобби может быть у Пеэпа Петерсона, чем он занимается в правительстве. Нужно ли людям Эстонии иметь лучшую зарплату? Или условия труда будут соответствовать закону? В этом, по сути, нет проблем. Если бы это был руководитель компании, которая, по сути, регулируется доброй традицией, например, руководитель фармацевтической компании становится министром — есть логика и интересы в предпринимательстве. Но представлять и защищать людей — это интересы государства».