ВИДЕО ⟩ Каллас о министре труда: есть проблема

Postimees спросил лидера социал-демократов Ляэнеметса, может ли Петерсон оставаться на своем посту. «Да, конечно может. Очевидно, что некоторые вещи были забыты при написании этой доброй традиции. Ведь это представитель социальных партнеров. До сих пор он представлял народ Эстонии — всех, кто ходит на работу, чтобы гарантировать их права».

Он добавил, что, если у нас есть человек в правительстве, который за них заступится, это очень хорошо. «Нет такой лоббистской логики. Эту проблему можно сравнить с тем, почему еж впадает в спячку. Если мы посмотрим на аналогичные ситуации в других странах, то во многих странах Северной Центральной Европы, то этих странах главы профсоюзов входят в правительство и являются министрами по вопросам труда. У нас были предприниматели, которые являются министрами и занимаются своей сферой деятельности. Никаких проблем замечено не было».

Некоторые вещи не учитываются при написании доброй традиции, и, по словам Ляэнеметса, это необходимо исправить. «Социальные партнеры должны быть разумно включены», — сказал он и подчеркнул, что проблема не в Петерсоне, а в доброй традиции.