Сеть Apollo переносит открытие очередного кинотеатра

«Мы не отказались от кинотеатра Tasku, просто трудные времена в кинобизнесе задержали наши инвестиции», — сказала BNS член правления Apollo Kino OÜ Кадри Эрм.

В конце мая прошлого года сеть Apollo Kino объявила о подписании договора о сотрудничестве с Tasku Keskusс целью открытия в Тарту третьего киноцентра. Пятизальный кинотеатр должен был начать работу прошлой осенью на том же месте, где в начале сентября 2020 года закрылся кинотеатр Cinamon.