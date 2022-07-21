Компания Apollo Kino, которая прошлой осенью должна было открыть кинотеатр в тартуском центре Tasku, не отказалось от строительства нового кинотеатра, но на некоторое время отложила проект.
Сеть Apollo переносит открытие очередного кинотеатра
Сеть Apollo переносит открытие очередного кинотеатра
«Мы не отказались от кинотеатра Tasku, просто трудные времена в кинобизнесе задержали наши инвестиции», — сказала BNS член правления Apollo Kino OÜ Кадри Эрм.
В конце мая прошлого года сеть Apollo Kino объявила о подписании договора о сотрудничестве с Tasku Keskusс целью открытия в Тарту третьего киноцентра. Пятизальный кинотеатр должен был начать работу прошлой осенью на том же месте, где в начале сентября 2020 года закрылся кинотеатр Cinamon.
В настоящее время у Apollo Cinema в Тарту два кинотеатра, один из которых находится в центре Eden, а другой — в Lõunakeskus.
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