ГАЛЕРЕЯ ⟩ Суд вынес приговоры за попытку передать дроны российской армии

Суд приговорил 43-летнего Владимира Шилова, гражданина Эстонии и России, к одному году тюрьмы – из этого срока он должен будет немедленно отбыть четыре месяца, а остальные восемь месяцев заключения будут условными с четырехлетним испытательным сроком.

Наряду с Шиловым приговор вынесли двоим мужчинам, которые ему помогали.

Илья и Руслан Голембовские пожертвовали Шилову деньги на покупку дронов. Обоих приговорили к пяти месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в год и восемь месяцев.

28 мая Полиция безопасности (КаПо) задержала живущего в Печорах Шилова, который пытался провезти через границу три купленных в Эстонии дрона, которые он планировал пережать воюющим в Украине псковским десантникам Вооруженных сил РФ.

«Друзья, я в пути! Пожелайте мне удачи», – написал 28 мая в 10:56 в социальной сети «ВКонтакте» Шилов, который работает водителем-дальнобойщиком и нередко выступает в качестве певца. К сообщению также прикреплено изображение трех коробок с дронами DJI Mini 2 Fly More Combo, размещенных на приборной панели.

Шилов приобрел дроны, которые планировалось передать военным, в середине мая. В публикации от 15 мая он сообщил о завершении сбора средств на покупку устройств. Всего на приобретение трех дронов было потрачено 1797 евро, из которых около 1500 евро было получено за счет сбора средств.