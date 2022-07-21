Юри Ратас: внеочередную прибавку к пенсии нужно увеличить до 50 евро

«Согласно договору, заключенному весной прошлого года, с 1 января 2023 года пенсия повысится на 20 евро. Однако за это время многое произошло, и жители Эстонии столкнулись с рекордным ростом цен. Поэтому я предлагаю увеличить внеочередную надбавку к пенсии до 50 евро, что увеличит среднюю пенсию по старости почти до 650 евро. К этому добавляется ежегодная индексация. Пожилые люди — одна из самых уязвимых социальных групп, и мы не должны оставлять их на произвол роста цен», — говорит Юри Ратас.

По словам Юри Ратаса, который сегодня встретился с однопартийцами в Вильяндимаа, Центристская партия была единственной политической силой, которая на протяжении многих лет выступала за чрезвычайное повышение пенсий. «С 2004 года по сегодняшний день пенсии повышались семь раз, и в течение 18 лет Центристская партия шесть раз принимала решения о чрезвычайном повышении пенсий. В 2016 году средняя пенсия по старости составляла 396 евро, за время правления Центристской партии мы увеличили ее до 595 евро вместе с индексацией».

Юри Ратас добавляет, что по инициативе Центристской партии в этом году размер пособия одиноким пенсионерам увеличится со 115 евро до 200 евро. Это пособие выплачивается в октябре тем пенсионерам, которые, согласно регистру народонаселения, живут одни и чья ежемесячная пенсия составляет менее 669 евро.