Правительство утвердило план покрытия расходов на подорожавшие строительные проекты

В первую очередь дополнительные средства нужны для строительства школ и больниц, которое финансируется из Европейского фонда регионального развития, передала пресс-служба правительства.

Во-первых, правительство решило направить сэкономленные, благодаря эффективной экономической деятельности средства Европейского регионального фонда в размере 6,7 миллиона евро в равных частях на покрытие возросших расходов на строительство школ и больниц. Во-вторых, правительство решило вынести проект строительства Вильяндиской больницы, где поджимают сроки и остро стоит вопрос финансирования, за замки программы применения средств фондов политики выравнивания на 2014–2020 год и ходатайствовать о финансировании в рамках раздела здравоохранения и социальной защиты программы восстановления экономики. В результате этого в Европейском фонде регионального развития, в свою очередь, высвободилось 20,7 млн евро дополнительных средств, которые также возможно направить на покрытие подорожания строительства школ и больниц.

За счет перенаправления средств фонда регионального развития будет покрыто подорожание строительства учебных корпусов госгимназий в Нарве, Раквере и Таллинне, а также центров здравоохранения, в первую очередь Хийумааской больницы. Перенос Вильяндиской больницы в программу восстановления экономики позволит довести проект до конца и, помимо прочего, профинансировать госгимназии и Ида-Вирускую центральную больницу.