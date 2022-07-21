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Правительство утвердило план покрытия расходов на подорожавшие строительные проекты

BNS
Правительство утвердило план покрытия расходов на подорожавшие строительные проекты
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Narvas algab koolimaja ehitus, pilt on illustratiivne FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES FOTO: Eero VabamÄgi
Narvas algab koolimaja ehitus, pilt on illustratiivne FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES FOTO: Eero VabamÄgi Фото: Eero Vabamägi

Правительство решило перенаправить средства фондов политики выравнивания на 2014 –2020 год, чтобы в условиях резко выросших цен на строительство гарантировать завершение строительных проектов, в том числе школ и больниц.

В первую очередь дополнительные средства нужны для строительства школ и больниц, которое финансируется из Европейского фонда регионального развития, передала пресс-служба правительства.

Во-первых, правительство решило направить сэкономленные, благодаря эффективной экономической деятельности средства Европейского регионального фонда в размере 6,7 миллиона евро в равных частях на покрытие возросших расходов на строительство школ и больниц. Во-вторых, правительство решило вынести проект строительства Вильяндиской больницы, где поджимают сроки и остро стоит вопрос финансирования, за замки программы применения средств фондов политики выравнивания на 2014–2020 год и ходатайствовать о финансировании в рамках раздела здравоохранения и социальной защиты программы восстановления экономики. В результате этого в Европейском фонде регионального развития, в свою очередь, высвободилось 20,7 млн евро дополнительных средств, которые также возможно направить на покрытие подорожания строительства школ и больниц.

За счет перенаправления средств фонда регионального развития будет покрыто подорожание строительства учебных корпусов госгимназий в Нарве, Раквере и Таллинне, а также центров здравоохранения, в первую очередь Хийумааской больницы. Перенос Вильяндиской больницы в программу восстановления экономики позволит довести проект до конца и, помимо прочего, профинансировать госгимназии и Ида-Вирускую центральную больницу.

«Цены на строительство заметно выросли, но европейские средства прошлого периода должны быть использованы до конца 2023 года, поэтому нельзя тянуть с завершением важных проектов. Сегодняшнее решение предлагает возможность покрыть подорожание строительства больниц и госгимназий Вильянди, Ида-Вирумаа и Хийумаа. Таким образом эти чрезвычайно важные начинания будут доведены до конца», - сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

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