Перед Банком Эстонии протестовали против печатания денег: "Это делается слишком долго и массово"

По словам Сянна, эмиссия денег была безумием: «Если мы посмотрим на баланс Европейского центрального банка за последние три года — с почти 4,5 трлн до 8,75 трлн — это очень большой тираж за очень короткое время». При этом он добавил, что проблем не будет, если объем новых напечатанных денег не превысит двухпроцентную годовую инфляцию.

По словам Сянна, нынешний значительный рост цен частично связан с печатанием денег. «Да, это тоже во многом связано с ценами на энергоносители, но если этот пузырь постоянно надувать, и если реальная проактивность в экономике не повышается, то денежные потоки увеличиваются, кредит увеличивается, а уровень жизни людей не растет», — описал проблему участник митинга, добавив, что людям становится все труднее с ней справляться, так как рост цен затрагивает всех.

По словам Сянна, чтобы остановить печатание денег и как можно меньше наносить ущерб экономике, следует обратиться к более компетентным людям. Однако другой участник акции протеста добавил, что, когда эмиссия денег будет остановлена, экономика неизбежно пострадает в той или иной степени.

По его словам, следует брать пример с крупных западных стран, таких как США, Канада или Англия. «Все они начали повышать свои процентные ставки и начали собирать дешевые кредитные деньги с рынка», — пояснил протестующий.