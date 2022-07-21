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«Новости в 7» за 21 июля: первая пресс-конференция нового кабмина, чем полакомиться в День торта и что собой представляет стиль танцев High Hills

Kanal 7
«Новости в 7» за 21 июля: первая пресс-конференция нового кабмина, чем полакомиться в День торта и что собой представляет стиль танцев High Hills
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Для нового правительства счет идет на дни. Свою работу кабинет министров начал с анализа ситуации в ведомствах

– Лондон в огне. Историческая жара в Британии повлекла за собой массовые возгорания.

- Евросоюз выделит Эстонии 135 миллионов евро на закупку вооружения; с начала года в Эстонии выявлены сотни случаев клещевого боррелиоза

- В Китае выявлена бубонная чума, в Венеции туристам предлагают пить из фонтанов, а в Британии восстанавливают популяцию зубров

- А как вы отметили Международный день тортов? Если пропустили этот вкусный праздник, то обязательно посмотрите наш репортаж об исторических и современных тортах и пирожных!

- Чтобы поддерживать своё тело в форме, не обязательно поднимать груды железа или проводить часы на беговой дорожке - достаточно просто включить музыку и начать танцевать. Смотрите репортаж о чувственном стиле High Hills.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 21 июля.

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