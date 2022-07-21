ФОТО ⟩ На аукцион по продаже машины "лихулаского стрелка" поступило три предложения

Начальная цена автомобиля на длившемся месяц аукционе составляла 500 евро. Цена «купи сразу», после которой Subaru могла быть зарегистрирована на имя нового владельца вне зависимости от других предложений, составляла 2500 евро.

В ходе аукциона предложение просмотрели более 10 300 раз и было сделано три предложения, лучшее из которых составило 750 евро.

По словам человека, продавшего автомобиль по просьбе родственников Микка Таррасте, лучшее предложение было ниже предельной цены аукциона, ниже которой участники торгов не обязаны продавать. Продавец не пожелал назвать точную предельную цену, но упомянул, что она меньше 1000 евро.

Subaru Outback Микка Таррасте. Фото: Kuvatõmmis Auto24

По словам продавца, у него не было никаких ожиданий относительно ставок, сделанных на аукционе. «Никаких ожиданий по этому поводу не было. Родственники Микка Таррасте не хотели сами заниматься продажей автомобиля, и я помог это сделать», — добавил он.

Человек, выступавший посредником при продаже скандально известного автомобиля, сказал, что у аукциона было значительное количество просмотров, но не было заинтересованных лиц, которые связались бы по телефону для получения дополнительной информации.

По словам человека, который выставил Subaru на аукцион, с ним еще не связался победитель аукциона, и он не знает, какие цели потенциальный новый владелец преследует в отношении автомобиля.