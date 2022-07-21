Пробитый пулями Subaru Outback "лихулаского стрелка" Микка Таррасте, на котором убийца два года назад в ночь преступления разъезжал по волости Ляэнеранна и в конце концов съехал в кювет, собрал на онлайн-аукционе три предложения, лучше из которых была ниже предельной цены.
ФОТО ⟩ На аукцион по продаже машины "лихулаского стрелка" поступило три предложения
Начальная цена автомобиля на длившемся месяц аукционе составляла 500 евро. Цена «купи сразу», после которой Subaru могла быть зарегистрирована на имя нового владельца вне зависимости от других предложений, составляла 2500 евро.
В ходе аукциона предложение просмотрели более 10 300 раз и было сделано три предложения, лучшее из которых составило 750 евро.
По словам человека, продавшего автомобиль по просьбе родственников Микка Таррасте, лучшее предложение было ниже предельной цены аукциона, ниже которой участники торгов не обязаны продавать. Продавец не пожелал назвать точную предельную цену, но упомянул, что она меньше 1000 евро.
По словам продавца, у него не было никаких ожиданий относительно ставок, сделанных на аукционе. «Никаких ожиданий по этому поводу не было. Родственники Микка Таррасте не хотели сами заниматься продажей автомобиля, и я помог это сделать», — добавил он.
Человек, выступавший посредником при продаже скандально известного автомобиля, сказал, что у аукциона было значительное количество просмотров, но не было заинтересованных лиц, которые связались бы по телефону для получения дополнительной информации.
По словам человека, который выставил Subaru на аукцион, с ним еще не связался победитель аукциона, и он не знает, какие цели потенциальный новый владелец преследует в отношении автомобиля.
«Если автор лучшего предложения не свяжется со мной в течение 14 дней, я подумаю, что дальше делать с машиной», — сказал продавец. Этот крайний срок выпадает на конец следующей недели.
По словам человека, ищущего нового владельца для автомобиля, Subaru Outback, принадлежащий Микку Таррасте, находится в таком состоянии, что он сам не стал бы приводить его в рабочее состояние. «Я бы его не восстанавливал. Амортизаторы и детали переднего моста нужно менять, да и кто вообще захочет ездить на машине с такой историей, — сказал продавец. — Вне аукциона звонил один человек, у которого такая же машина стоит полгода, он интересовался запчастями».
На портале Авто24 цены на Subaru Outback того же года выпуска достигают порядка 4000 евро. Эти предложения касаются одной и той же модели, но с разной версией двигателя и показаниями одометра, да и другая комплектация тоже может быть не идентичной.