Суд начал производство по иску против Tallinna Vesi

Истец собрал требования разных лиц за период 2011-2019 на общую сумму 743 854,70 евро плюс пени. Производство находится на начальной стадии в суде первой инстанции, заседания пока не было.

По оценке компании, это производство не повлияет на стоимость ценных бумаг компании. Компания опубликовала биржевые сообщения о прошлых значительных исках 23.11.2021 и 14.06.2022.

Концерн Tallinna Vesi заверяет в биржевом сообщении, что всегда действовал правомерным образом, применяя справедливые тарифы, установленные в соответствии с действующим правом.

По оценке Tallinna Vesi, иск не оправдан и Tallinna Vesi будет его оспаривать.