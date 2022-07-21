Харьюский уездный суд начал производство по иску против AS Tallinna Vesi, в котором требуют компенсации предположительно переплаченной цены за потребление водопроводной услуги, Tallinna Vesi не считает требование оправданным.
Суд начал производство по иску против Tallinna Vesi
Истец собрал требования разных лиц за период 2011-2019 на общую сумму 743 854,70 евро плюс пени. Производство находится на начальной стадии в суде первой инстанции, заседания пока не было.
По оценке компании, это производство не повлияет на стоимость ценных бумаг компании. Компания опубликовала биржевые сообщения о прошлых значительных исках 23.11.2021 и 14.06.2022.
Концерн Tallinna Vesi заверяет в биржевом сообщении, что всегда действовал правомерным образом, применяя справедливые тарифы, установленные в соответствии с действующим правом.
По оценке Tallinna Vesi, иск не оправдан и Tallinna Vesi будет его оспаривать.
По оценке Tallinna Vesi, текущие судебные производства не окажут непосредственного влияния на результаты финансовой деятельности или стоимость ценных бумаг компании.