В организацию дорожного движения вблизи Каламая были внесены изменения, цель которых уменьшить транспортную нагрузку на узкие улицы и улучшить возможности передвижения для велосипедистов, пишет Rus.ERR, отмечая, что, по словам местных жителей, изменения себя не оправдали.
Реорганизация дорожного движения внесла хаос в жизнь района Каламая
По словам городских чиновников, изменения в первую очередь были призваны снизить нагрузку на узкие улицы Каламая, а также улучшить условия для пешеходов, велосипедистов и людей, пользующихся другими легкими транспортными средствами.
Однао автомобилисты, которые теперь должны ехать на два километра дольше, что загрязняет окружающую среду и вызывает пробки, сказала жительница Каламая Карин. "У перекрестка длиной около 100 метров рядом с Толстой Маргаритой проходят трамвайные пути, а также бесчисленные светофоры, маленький ребенок точно не пересечет его безопасно, для этого надо сделать обособленные дорожки для велосипедов", – добавила она.
Нынешний порядок дорожного движения сохранится до сентября, и если с увеличением количества автомобилей перекресток будет функционировать, не создавая пробок и трудностей, то данное решение может стать постоянным.