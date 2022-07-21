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Реорганизация дорожного движения внесла хаос в жизнь района Каламая

rus.postimees.ee
Реорганизация дорожного движения внесла хаос в жизнь района Каламая
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Suure Rannavärava ristmikult korjatakse ära foorid, aga selle eest ei saa sealt enam otse vasakule Kalamaja poole pöörata, vaid tuleb teha mõningane ring ümber Mere puiestee ja Põhja puiestee vahelise haljasala. FOTO: Sander Ilvest
Suure Rannavärava ristmikult korjatakse ära foorid, aga selle eest ei saa sealt enam otse vasakule Kalamaja poole pöörata, vaid tuleb teha mõningane ring ümber Mere puiestee ja Põhja puiestee vahelise haljasala. FOTO: Sander Ilvest Фото: Sander Ilvest

В организацию дорожного движения вблизи Каламая были внесены изменения, цель которых уменьшить транспортную нагрузку на узкие улицы и улучшить возможности передвижения для велосипедистов, пишет Rus.ERR, отмечая, что, по словам местных жителей, изменения себя не оправдали.

По словам городских чиновников, изменения в первую очередь были призваны снизить нагрузку на узкие улицы Каламая, а также улучшить условия для пешеходов, велосипедистов и людей, пользующихся другими легкими транспортными средствами. 

Однао автомобилисты, которые теперь должны ехать на два километра дольше, что загрязняет окружающую среду и вызывает пробки,  сказала жительница Каламая Карин. "У перекрестка длиной около 100 метров рядом с Толстой Маргаритой проходят трамвайные пути, а также бесчисленные светофоры, маленький ребенок точно не пересечет его безопасно, для этого надо сделать обособленные дорожки для велосипедов", – добавила она.

Нынешний порядок дорожного движения сохранится до сентября, и если с увеличением количества автомобилей перекресток будет функционировать, не создавая пробок и трудностей, то данное решение может стать постоянным.

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