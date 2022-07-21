Реорганизация дорожного движения внесла хаос в жизнь района Каламая

По словам городских чиновников, изменения в первую очередь были призваны снизить нагрузку на узкие улицы Каламая, а также улучшить условия для пешеходов, велосипедистов и людей, пользующихся другими легкими транспортными средствами.

Однао автомобилисты, которые теперь должны ехать на два километра дольше, что загрязняет окружающую среду и вызывает пробки, сказала жительница Каламая Карин. "У перекрестка длиной около 100 метров рядом с Толстой Маргаритой проходят трамвайные пути, а также бесчисленные светофоры, маленький ребенок точно не пересечет его безопасно, для этого надо сделать обособленные дорожки для велосипедов", – добавила она.