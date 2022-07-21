Цена тонны меди на бирже металлов опустилась ниже 7000 долларов. С одной стороны, это самая низкая цена с конца 2020 года. С другой стороны, такие резкие и довольно значительные спады явно указывают на озабоченность ситуацией в экономике. Об этом в своем комментарии для BNS сообщил член правления предприятия Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Скупщик металла: стоимость тонны меди снизилась на 20%
По его словам, аналитикам в сфере экономики в конце июля есть смысл обратить внимание на цветные промышленные металлы, особенно на медь. Именно медь считается замечательным индикатором экономических успехов.
Как отметил Колламаа, если в предыдущие месяцы лейтмотивом всех тенденций были события в Украине, а про пандемию практически забыли, то теперь коронавирус начали упоминать все чаще. "Дело в том, что Китай, крупнейший потребитель промышленных металлов в мире, возобновил строгие коронавирусные ограничения (политика нулевой толерантности). В начале этой недели в Китае был закрыт уже 31 город – в изоляцию попало около 260 миллионов человек. Коронавирус активизировался и в Европе: зарегистрированные здесь на прошлой недели три миллиона случаев заболевания составили почти половину всех новых случаев заболевания в мире", - пояснил Колламаа.
По его оценке, возвращение коронавируса, угрожающий Европе энергетический кризис, рекордно высокая инфляция и возрастающие кредитные расходы не позволяют надеяться на повышение цен на промышленные металлы в ближайшем будущем.
Объем эстонского рынка металлолома составляет 350 000–400 000 тонн в год, отмечает Kuusakoski.