Скупщик металла: стоимость тонны меди снизилась на 20%

Как отметил Колламаа, если в предыдущие месяцы лейтмотивом всех тенденций были события в Украине, а про пандемию практически забыли, то теперь коронавирус начали упоминать все чаще. "Дело в том, что Китай, крупнейший потребитель промышленных металлов в мире, возобновил строгие коронавирусные ограничения (политика нулевой толерантности). В начале этой недели в Китае был закрыт уже 31 город – в изоляцию попало около 260 миллионов человек. Коронавирус активизировался и в Европе: зарегистрированные здесь на прошлой недели три миллиона случаев заболевания составили почти половину всех новых случаев заболевания в мире", - пояснил Колламаа.