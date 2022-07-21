"Ночной кошмар": Германия срочно ищет замену российскому газу, опасаясь его отключения

Все это добавило забот Роберту Цепешу, гостиничный бизнес которого и без того еще не до конца оправился после пандемии. На кухне своего отеля - в окружении шкворчащих сковородок, от которых доносится аромат жареного мяса - он говорит мне, что без газа гостинично-ресторанному бизнесу конец.

"Если мы перестанем получать газ, мы не сможем готовить. Кухни придется закрыть, с этим просто ничего не поделаешь. Топить нам тоже будет нечем. Не думаю, что до этого дойдет, но если мы не хотим этого допустить, то действовать нужно уже сейчас", - констатирует Цепеш.

Что немцы знают наверняка - так это то, что энергия будет очень и очень дорогой. Цепеш уверен, что это приведет к экономической катастрофе: переложить все расходы на потребителя у бизнеса попросту не выйдет.

"До ковида мы ежеквартально платили за газ около 2000 евро, - объясняет отельер. - Пару месяцев назад, когда заправляли хранилище в последний раз, отдали уже 5000. Что будет еще через два месяца? Вот что меня больше всего волнует".

Конечно, дефицит газа - проблема далеко не одной только Германии. Но поскольку именно эта страна зависит от российского газа больше остальных членов ЕС, она надеется на солидарность союзников как никогда. Кроме того, если Германия погрузится в рецессию, она, конечно же, утянет за собой и всю остальную Европу.