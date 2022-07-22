Всплеск смертей офицеров: что известно о потерях России в Украине к концу июля

Для многих регионов России, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать.

Не о всех погибших в Украине российских военных сообщают публично, поэтому Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных населенных пунктах. Могилы солдат, о гибели которых нигде не упоминалось, находятся в каждом из тех, которые мы изучили. Их доля обычно варьируется от 30 до 100% в зависимости от кладбища.

Кладбище Фото: BBC

Судя по табличкам на надгробиях и датам похорон, в среднем погибших доставляют в Россию и хоронят через 14-20 дней после смерти. Но в некоторых случаях, этот процесс затягивается. Например, 20-летнего танкиста Ховалыга Алдын-Херела похоронили только через 71 день после гибели.

Для некоторых родственников ожидание тела погибшего солдата становится тяжелым испытанием. Так, например, 65-летняя Зинаида Александровна из Тувы умерла, едва узнав о смерти своего сына - майора полиции Владимира Шабалина. Их похоронили вместе в один день.

Так сколько всего погибших?

На этой неделе свою оценку потерь России в Украине назвал глава ЦРУ Уильям Бернс: "Последние по времени оценки от разведывательного сообщества США составляют около 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых".

Советский Союз потерял примерно столько же солдат за почти 10 лет войны в Афганистане.