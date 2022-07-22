Европол сообщил о контрабанде оружия из Украины в страны ЕС

Криминальные сети занимаются контрабандой значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов из Украины в страны Европейского союза. Об этом говорится в конфиденциальном докладе полицейской службы Евросоюза (Европола), направленном в Совет ЕС, сообщила немецкая общественно-правовая медиакомпания SWR. Доклад содержит информацию о последствиях войны в Украине и террористических угрозах для Евросоюза.

Согласно этим данным, правоохранителям известен ряд случаев, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. Полицейская служба также предполагает, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды.

По сведениям Европола, часть стран, принявших большое количество беженцев, опасаются, что некоторые из них носят с собой огнестрельное оружие для самообороны. В полиции также подозревают, что часть украинцев провезла вооружение через границу для продажи или обмена на товары либо услуги. В частности, сообщается о случаях, когда оружием могли оплачивать поездки на такси.

Оружие из Украины на черном рынке

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. «Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов», - отметил представитель Европола.