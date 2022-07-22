Перевалка грузов в портах Эстонии ощутимо снизилась

Так, было погружено 10,7 млн тонн грузов, а разгружено 7 млн тонн против 13,7 млн тонн и 6,15 млн тонн соответственно.

В июне общий грузопоток сократился на 18,3% относительно июня 2021 года, до 2,7 млн тонн. В том числе, объем погрузки упал на 25,9%, приблизительно до 1,5 млн тонн, а объем разгрузки, напротив, вырос на 5,7%, до 1,2 млн тонн.