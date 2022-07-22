Объем перевалки грузов в портах Эстонии за 6 месяцев 2022 года сократился на 10,6% до 17,7 млн тонн против 19,8 млн тонн за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Департамента статистики.
Перевалка грузов в портах Эстонии ощутимо снизилась
Перевалка грузов в портах Эстонии ощутимо снизилась
Так, было погружено 10,7 млн тонн грузов, а разгружено 7 млн тонн против 13,7 млн тонн и 6,15 млн тонн соответственно.
В июне общий грузопоток сократился на 18,3% относительно июня 2021 года, до 2,7 млн тонн. В том числе, объем погрузки упал на 25,9%, приблизительно до 1,5 млн тонн, а объем разгрузки, напротив, вырос на 5,7%, до 1,2 млн тонн.
В 2021 году порты Эстонии обработали более 39,3 млн тонн грузов, что на 4,5% больше, чем за 2020 год. В частности, в 2021 году было погружено около 26,4 млн тонн (+7,5%) и разгружено 12,9 млн тонн (-1,1%).