Экономия газа: чему другие страны ЕС могут научиться у Нидерландов

Для миллионов европейцев это был момент истины: 21 июля российский газ снова потек по газопроводу «Северный поток - 1». Теперь чиновники по всей Европе будут следить за тем, сохранятся ли объемы поставок на ожидаемом уровне. Многие страны ЕС уже готовились к полному прекращению импорта голубого топлива после того, как Россия резко сократила поставки в середине июня и потом полностью остановила их на период планового ежегодного техобслуживания газопровода, начавшегося 11 июля.

Сегодня власти европейских государств обсуждают целый ряд мер предотвращения кризиса, следствием которого, как опасаются эксперты, может стать рецессия экономики. Кроме прочего речь идет об изменении поведения потребителей - мере, потенциал которой еще не исчерпан практически нигде. За исключением, вероятно, одной страны.

Как Нидерланды сократили потребление газа

С начала 2022 года Нидерландам удалось сократить потребление газа примерно на треть. Это более чем вдвое выше показателя соседней Германии, где объем газа, израсходованного с января по май, был лишь на 14% меньше обычного. Между тем Италии удалось за тот же период снизить его потребление менее чем на 2%.